Marián po požáru restaurace v Mostě Blesku popsal: Lence z obvazů koukají jen oči a pusa

Narozeninový večírek nemilosrdně sežehly plameny. „Zemřel tam její bratr s přítelkyní, druhý den i maminka. Tatínek na tom taky nejlíp. Ona má doma dvě děti,“ řekl Blesku Marián Dancso, Lenčin známý a místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. S jejím souhlasem se rozhodl uspořádat sbírku na platformě znesnáze.cz.

Video 6 mrtvých v Mostě: Smrtící výbuch propanbutanové lahve v restauraci! - Aktu.cz Video se připravuje ...

„Její stav není nejlepší. Je zafačovaná na obličeji, kouká jí jen pusa a oči ze dvou dírek. Je pod sedativy,“ popsal Dancso. Každý den je v péči psychologů a podle informací Blesku měla v pátek podstoupit lékařský výkon pod narkózou, a ne poslední. Popáleniny měla utrpět na 30 procentech těla. Výtěžek sbírky by Lence měl pomoci zaplatit nákladnou rehabilitaci po léčbě popálenin, ale i psychických následků, které si z traumatické noci ponese. Z okamžiků hrůzy si prý téměř nic nepamatuje.

Chtěl uhnout servírce?

Svědci Blesku popsali, že za požárem stojí převržení plynového ohřívače, jde i o hlavní vyšetřovací verzi. Nechtě ho měl srazit Lenčin bratr Petr (†36), který při tragédii sám zahynul. „Petr nebyl agresivní, chtěl jen uhnout servírce a přitom vrazil do toho hořáku, který spadl. Vůbec není pravda, že by se chtěl rvát, nebo to udělal schválně, jak se říká,“ zadržoval slzy Petrův a Lenčin bratranec.

Pomohou s pohřby

Město Most podle primátora Marka Hrvola (ProMOST) pomůže pozůstalým po obětech požáru s náklady na poslední rozloučení, pokud o to budou mít zájem. Půjde o peníze nad rámec těch, které přijdou na účet 43401090/2700. Ten založilo město a veřejnost na něj může posílat pomoc pozůstalým po obětech a všem zasaženým tragickou událostí, dosud dorazilo více než 263 tisíc.