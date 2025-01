Příbuzný Blesku popsal, jak měl jeho blízký shodit plynové topidlo: Petr (†36) jen chtěl uhnout servírce.

Hned po neštěstí se začaly objevovat nejrůznější spekulace, jak mohutný požár uplynulou sobotu po 23. hodině vznikl. „Nechtěli mu nalít, tak se zvedl a během rvačky s obsluhou shodil vyhřívací lampu, od které chytlo dřevěné vybavení,“ tvrdil jeden ze svědků, který si nepřál být jmenován. Podle informací Blesku šlo o Petra M. (†36), který při tragédii sám zahynul.

Nyní promluvil jeho bratranec a situaci popsal jinak. „Prosím, napište pravdu. Petr nebyl agresivní, chtěl jen uhnout servírce, a přitom vrazil do toho hořáku, který spadl. Vůbec není pravda, že by se chtěl rvát, nebo to udělal schválně,“ zadržoval slzy. Při tragédii přišel i o další příbuzné. „To byla moje rodina, je to šílené neštěstí,“ dodal zoufalým hlasem. Zemřít měla nejen matka Petra M., která v osudný večer slavila v restauraci 59. narozeniny, ale i jeho partnerka a také partner jeho sestry.

Pohodář a vtipálek Petr M. byl častým hostem restaurace, již v minulosti tam s přáteli pořádal různé oslavy. Podle lidí, kteří ho znali, to byl pohodář. „Neměl potřebu se prát. Když se napil, byl v klidu, spíš dělal zábavu,“ svěřil se Blesku jeho známý. Přesnou příčinu nadále zkoumají kriminalisté ve spolupráci s hasiči, na závěry šetření je podle nich ještě brzy.

Již sedm obětí

V nemocnici po tragédii skončila sestra Petra M., otec i matka. Právě ona utrpěla těžké popáleniny na 92 % těla. Její stav se ale zhoršil natolik, že zranění v noci z úterý 14. ledna na středu 15. ledna také podlehla. Stala se tak sedmou obětí víkendového neštěstí.

Zachránil se skokem z okna

„Neviděl jsem, že by tam byla nějaká rvačka nebo jakýkoliv konflikt, to bych ze svého místa viděl. Lidé na oslavě se nehádali,“ popsal serveru iDnes muž, který v restauraci dopíjel poslední pivo, když zaznamenal pád ohřívače. „V minutě to bylo v plamenech. Já jsem vyskočil bočním oknem...“ řekl.

Život jim to nevrátí

O tom, že teplomet měl shodit Petr M., mluvil i muž, který při neštěstí přišel o dvě kolegyně, a další jeho známý leží v nemocnici. „Jestli to bylo takhle, nebo takhle, je úplně jedno. Zařvalo tam strašně moc dobrejch lidí a život jim to nevrátí,“ řekl, když před vyhořelou restaurací zapaloval dvě svíčky.

Začaly kontroly

Tragédie vyburcovala vedení Mostu i Ústeckého kraje k okamžitým kontrolám. „Pověřili jsme dva odbory, aby ve spolupráci s hasiči iniciovaly provedení mimořádných kontrol u vybraných restauračních zařízení, v nichž dochází k využívání mobilních plynových topidel,“ upřesnil hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. Most nebo třeba Bílina už začaly, přidat by se měla i další města.

Zádušní mše

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě proběhne zítra od 18 hodin zádušní mše za oběti tragické události a také za ty, kteří o svůj život stále bojují. „Prosíme všechny účastníky mše, aby i vzhledem k povaze neštěstí nezapalovali v kostele svíčky,“ apeluje primátor města Marek Hrvol.

Město Most zřídilo sbírku pro pozůstalé. Jak přispět, najdete na: www.mesto-most.cz