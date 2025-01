Svědek Jaroslav z mosteckého pekla tvrdí: K žádné rvačce krátce před explozí nedošlo

Jedním ze svědků mostecké tragédie byl i pan Jaroslav, který před explozí v restauraci popíjel pivo. „Každopádně jsem neviděl, že by tam byla nějaká rvačka nebo jakýkoliv konflikt, to bych ze svého místa viděl. Neviděl jsem ani, že by se tam lidé na té oslavě hádali nebo že by tam byl incident, že obsluha nechtěla nalít někomu z hostů, jak se spekulovalo," svěřil se pro server iDNES. Podle něj do ohřívače spíše někdo nechtěně strčil. K samotnému výbuchu plynových lahví došlo až po delší době, kdy už restaurací zmítaly plameny.

Tragédie má další oběť

Policie v úterý dopoledne potvrdila, že už zná jména všech obětí. „Jedná se o čtyři muže a dvě ženy. Prioritou bylo nejprve vyrozumět pozůstalé, kterým byla v této tíživé situaci ze strany policie nabídnuta krizová intervence,“ sdělil policejní mluvčí Kamil Marek. Jména obětí byla potvrzena podle vzorků DNA. Ztotožnění prováděl Kriminalistický ústav, v němž působí specialisté z různých krajů.

V noci na středu ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady zemřela i nejvíce popálená oběť. Uvedl to pro televizi Nova vedoucí JIP pro dospělé ve vinohradské nemocnici Bohumil Bakalář.

Z pěti zraněných, o které se stará popáleninové centrum pražské vinohradské nemocnice, zůstávají dva v kritickém stavu. Stav ostatních je vážný, ale někteří jsou již na standardním oddělení, informovala mluvčí nemocnice Tereza Romanová. Jeden zraněný ve stabilizovaném stavu zůstává v mostecké nemocnici, další byl v neděli propuštěn.