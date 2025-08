Záhadná exploze urvala Jozefovi ruku: Má poslední hodina, stačil říci manželce a dceři

Na dvoře slovenských Hontianských Nemcích pracoval Jozef (†65), když se ozval výbuch. Ten měl údajně způsobit neznámý sprej, který vzal muž do ruky. Exploze mu končetinu odervala a vážně jej zranila na břiše, kutil v nemocnici zemřel. Co jej zranilo, teprve zkoumají policisté.

Muž se pohyboval zrovna kolem auta, žena s dcerou byly doma, vnoučata jezdila venku na kole. Dcera Lucia vykoukla z okna, zamávala na tátu, ten jí pozdrav opětoval. Pak se ozvala obrovská rána.

„Měla to být sekunda, prý vzal do ruky nějaký neznámý sprej,“ řekl pro deník Nový Čas jeden z příbuzných. Jozefova žena Anna s dcerou okamžitě vyběhly ven. Tam se jim naskytl otřesný pohled.

Muž ležel u auta, bosý, jednu ruku odervanou v zápěstí. Velmi vážně měl poraněné břicho. „Byl při vědomí, komunikoval. Řekl jim, že je to jho poslední hodina a že se s nimi loučí,“ popsal příbuzný. To už ostatní zalarmovali záchranáře. Vrtulník Jozefa přepravil do nemocnice v Banské Bystrici.

Zranění byla ale tak devastující, že muž zemřel. Dvůr mezi tím prohledávali policisté, aby zjistili, co explodovalo. Nic však nenašli. „Důkazní materiál tedy žádný není. Nikdo neví, co to mohlo být za sprej. Nejspíše byl na slunci, proto explodoval,“ přemýšlel příbuzný.

Tragédie obcí otřásla. „Všichni s Jozefovou rodinou soucítíme. Byl to velmi milý a slušný člověk, kterého jsme si velmi vážili, stejně jako jeho manželky a dětí,“ řekla starostka Renáta Matejová. Přesnou příčinu mužova úmrtí objasní nařízená pitva. Policisté se případem nadále zabývají.