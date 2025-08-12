Šťastný konec pátrání po mladíkovi (17) z Králík: Policie ho našla
Policie od pondělního rána pátrala po mladíkovi (17) z Orlickoústecka. Odešel časně ráno z domu a nechal tam dopis na rozloučenou. Krátce po 21. hodině ho policie vypátrala. Je v pořádku.
„Byl nalezen nezraněný. Bližší informace s ohledem na věk nebudeme poskytovat,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Mladík odešel z domu v pondělí ráno. Nikomu o sobě nedal vědět, doma dokonce nechal dopis na rozloučenou.
