Mladý Čech (18) se těšil na dovolenou v Chorvatsku: V zaplaceném apartmánu už bydlela jiná rodina
Turisté se těšili na dovolenou v chorvatské Istrii stejně jako tisíce dalších. Místo zaslouženého odpočinku ale přišlo kruté prozření – zaplatili vysoké částky za ubytování, které vůbec neexistovalo. Policie varuje před podobnými podvody při online rezervacích.
Osmnáctiletý Čech si přes internet zarezervoval dům k pronájmu v Pule a podle pokynů v inzerátu zaplatil zálohu v řádu desítek tisíc korun. Když dorazil na místo a čekal na předání klíčů, „majitel“ se neukázal a na adrese už navíc pobývala jiná rodina.
Podobnou zkušenost má i turistka (42) z Německa. Přes jiný web si pronajala apartmán u Novigradu. Také ona poslala zálohu, ale po příjezdu se s nikým nespojila a brzy jí došlo, že naletěla podvodníkovi.
Podle chorvatské policie se v posledních letech množí případy podvodů u online rezervací letních apartmánů. Turisté i místní obyvatelé by proto měli být obezřetní.
„Doporučujeme ověřit si, zda má konkrétní ubytování hodnocení od uživatelů, a zjistit, jestli je osoba či agentura, která pronájem nabízí, skutečně oprávněná nemovitost nabízet,“ uvedla chorvatská policie podle deníku Danas.
Zároveň upozorňuje, že by měl být pronajímatel dohledatelný pod celým jménem a příjmením a jeho kontaktní údaje včetně webových stránek či profilu na sociálních sítích by měly být snadno dohledatelné.
Letní sezona v Chorvatsku bývá bohužel pravidelně spojena i s podvodnými praktikami. Především zahraniční turisté se stávají snadným cílem, pokud rezervaci provedou mimo oficiální platformy nebo bez důkladného ověření.
Vyšetřování obou případů z Istrie pokračuje a policie vyzývá případné další poškozené, aby se přihlásili.
