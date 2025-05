Zájem Čechů o Chorvatsko klesá? Cestovky vysvětlily, co za tím stojí

Do Chorvatska už Češi nejezdí jen za mořem, stále více je láká i pěší turistika či cyklistika mimo hlavní sezonu. Shodli se na tom prodejci zájezdů. Léto podle nich přesto zůstává nejvytíženějším obdobím, někteří ale letos evidují nižší zájem než loni, třeba cestovní agentura Invia o pětinu. Podle ředitele portálu Slevomat Tomáše Bravermana za tím stojí hlavně ceny, které už jsou srovnatelné s Itálií nebo Rakouskem.

„Chorvatsko se postupně profiluje i jako celoroční destinace. Především v jarních a podzimních měsících roste zájem o turistiku, cyklistiku a wellness pobyty,“ uvedl mluvčí cestovní kanceláře (CK) České kormidlo Aleš Kotek.

Dovolenou v Chorvatsku si na nadcházející léto rezervovalo zatím 13 000 klientů této CK, což je zhruba stejný počet jako loni stejnou dobou. Průměrná hodnota rezervace činí 37.000 Kč, přičemž nejčastějšími klienty jsou rodiny s jedním nebo dvěma dětmi, řekl Kotek. Podobný zájem o dovolenou v Chorvatsku evidují také CK Čedok a Travel Family.

Naopak v cestovní agentuře Invia si Chorvatsko letos pohoršilo. „Poptávka po Chorvatsku začíná opravdu klesat. Letos vidíme o 19 procent nižší zájem klientů,“ uvedla mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková. Nejoblíbenější destinací je podle ní Egypt, firma tam eviduje osmkrát více rezervací než v případě Chorvatska.

„I podle prodejů Slevomatu už Chorvatsko není nejžádanější letní destinací Čechů. Viděli jsme to už loni na průběžných prodejích. Hodně za tím stojí cena pobytů,“ uvedl Braverman. „Co vnímáme jako největší trend, je ale rostoucí zájem o Polsko. Je totiž stále poměrně levné, ale služby jsou na vysoké úrovni. Zároveň již Balt není tak studený jako dříve,“ doplnil.

Letní dovolená v Chorvatsku bude letos stát přibližně stejně jako loni, třeba ubytování zdraží do pěti procent, vyplývá z informací oslovených prodejců zájezdů. Nejvyhledávanější lokalitou v Chorvatsku podle nich zůstává Istrie.

„Češi nadále preferují pobyty v rodinných apartmánech s možností vlastního stravování, ale roste i zájem o luxusnější hotely se stravováním all inclusive. Stále větší popularitu získávají mobilní domy a glamping (luxusní kempování v přírodě, pozn.red.), které oslovují klienty hledající nevšední ubytování,“ řekla produktová manažerka CK Travel Family Lenka Laus. Co se dopravy týče, 60 procent klientů podle ní do Chorvatska jezdí po vlastní ose autem. Shodně pětina klientů volí autobus a letadlo.

Pražské Letiště Václava Havla obnoví od 2. července letošního roku spojení s chorvatskou metropolí Záhřebem. Podle mluvčí CK Čedok Kláry Divíškové ale zájem o letenky zatím není vysoký.

Nejvíce delších cest loni Češi uskutečnili do Itálie. Na druhou příčku z předloňské první podle dat Českého statistického úřadu kleslo právě Chorvatsko. Statistici u něj uvádí 674 000 delších cest na čtyři a více nocí, což je o 17,3 procenta méně než v roce 2023. Poptávka po službách cestovních kanceláří a agentur mírně stoupla - koupě celého zájezdu se týkala přibližně 2,4 milionu z 5,7 milionu delších cest.