Minulý týden v pondělí byla v bratislavském přístavu u řeky nalezena žena, která byla zbitá a podchlazená. Náhodný kolemjdoucí, který ženu našel, okamžitě zavolal na tísňovou linku a na místo vyrazila záchranná služba.

I přes veškerou snahu o její záchranu ale podlehla svým zraněním při převozu do nemocnice. Mladá žena měla mít zlomený obratel, poraněné kotníky a roztrhaný anální otvor… Policie po pachateli stále pátrá.

Ohromná agresivita!

Klinický psycholog a soudní znalec Dušan Kešický popsal pro server Plus Jeden Deň, co se v době vraždy Violy mohlo vrahovi odehrávat v hlavě! Způsob, jakým ublížil modelce, nemusí jednoznačně hovořit o psychicky narušeném člověku, či sexuálním deviantovi.

Video Osudné místo, kde v agónii umírala Viola (†34): Tudy se na něj dostal vrah! - Pluska.sk

„Může to spáchat jak duševně nemocný tak i z hlediska psychiatrie zdravý člověk,“ popsal Kešický. Jedno je podle něj ale jisté. Útočníka musela ovládnout neskutečná a nekontrolovatelná agrese.

„Situační nahromadění agresivity spojené s náhlým poklesem kvality regulace agresivního chování může nastat u každého člověka. Někteří jsou disponovanější k extrémům a tudíž rizikovější z hlediska kriminálního řízení. Není podmínkou, aby byli z medicínského hlediska, duševně nemocní,“ popisuje psycholog.

Sexuální motiv?

Statistiky, kterými se Kešický řídí, ukazují, že duševně nemocní lidé páchají méně násilné trestné činnosti. Stejně tak i devianti páchají méně sexuálně motivovaných deliktu jako psychopati bez deviace. „V každém případě jde o člověka, který se z hlediska většinové normy vymyká z průměru ve způsobu regulace agresivity,“ uvedl dál.

Pokud by se ukázalo, že šlo o sexuálně motivovaný čin, mohlo by to paradoxně kriminalistům spíše pomoci. Většina takovýchto činu se stane neplánovaně. „Jelikož pachatel nemá čas ani motivaci si připravit podmínky skutku a zahlazení jeho stop tak, aby to bylo neodhalitelné,“ dodal psycholog.

Důležité bude z psychologického hlediska dokazování po dopadení pachatele. „"Zde se zkoumáním osobnosti dá poskytnout vyjádření, zda je skutek pochopitelný a motivace smysluplná. Posloupnost zranění a případného sexuálního násilí může vypovídat o primární motivaci - sex vs. snaha umlčet oběť - a možné deviaci u pachatele,“ zakončil znalec.