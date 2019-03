Dětští lupiči Honza, Denis, Samuel a Stanislav přepadli lékárnu a večerku: Nejstaršímu bylo 14 let

Honza (13), Denis, Samuel, Stanislav (všichni 14) si zahráli na divoké pistolníky jako ve filmu. Když jim to poprvé vyšlo v lékárně a pochválili se kamarádům, odvahu sebrali i další dva kluci, kteří přepadli večerku. Policisté jim však přišli na stopu. Nejmladší je podle slovenských zákonů trestně nezodpovědný, jeho starší kamarádi skončili v cele policejního zajištění.

Chlapci se vazbě vyhnuli

Po pár dnech o jejich vzetí do vazby rozhodoval prešovský soud. „Soudce pro přípravné jednání v případě třech mladistvých obviněných nevyhověl návrhu prokurátora na vzetí do vazby. Přijal od nich písemný slib,“ informovala mluvčí prešovských soudců Ivana Petrufová. Podnikatel obviněný v případu vraždy Kuciaka (†27) otočil! Kdo ho umlčel?

Chlapci mají velký malér. Mohou totiž od soudu dostat trest odnětí svobody na 7 až 12 let. To, že jde o takto mladé pachatele, překvapilo zejména ženy z obchodů, kde děti loupily. „Jeden z nich byl ještě takový galantní, že kolegyni část tržby nechal, řekl, aby si tisícovku nechala,“ kroutila hlavou odborná pracovnice lékárny Katarína Šimanská.

Z lékárny si odnesli balík peněz

Hoši odešli z lékárny s lupem ve výši v přepočtu 38 400 korun. Z večerky si však odnesli pouze cigarety za necelou stovku. Policisté si přišli pro dětské lupiče během vyučování. Soud jim pak po propuštění nařídil jistá omezení. Mimo jiného nesmí mít neomluvené hodiny. Jednomu z chlapců dokonce musel soud zakázat i konzumaci alkoholu. Farmář roku Vladimír se stal nejspíš obětí mafie: Chtěli jeho pozemky a vydírali ho

Ředitelé trojice škol, na které chlapci chodili, byli dotázáni, jaký mají k případu postoj. Všichni tři – Vladimir Lukáč, Ján Mačej a Dušan Brhlík – reagovali překvapivě. Chovali se tak, jako by se jich případ netýkal. Dali jasně najevo, že je dotaz obtěžuje.

Kdo nic neříká, nic nezkazí?

Lukáč nebyl ve škole a po telefonu řekl, že ho s tímto dotazem nemají redaktoři webu vůbec obtěžovat. Mačej se vůbec neráčil vyjít z kanceláře a přes vrátnici vzkázal, že se nebude vyjadřovat. Brhlík byl zastižen u lékaře, měl rozkapané oči a říkal, že nebude mluvit. Jana bodla na Silvestra přítele Vladimíra (†55) do srdce! Neměla lehké dětství, říkají sousedé

Uznávaný renomovaný psycholog profesor Miron Zelina má na chování ředitelů jasný názor: „To je alibismus. Každý pedagog by měl umět analyzovat své jednání a přiznat si chybu. Případně říct, že moje chyba to nebyla, ale dokázat to. Co dělali s dětmi během těch let? Kdo je vedl k etickým principům? Každý má převzít svůj díl zodpovědnosti,“ prohlásil.