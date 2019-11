Šok a zloba, jakou Slováci dlouho nezažili. Přibližně tak se dají popsat pocity, které cloumaly lidmi, když se v neděli od policie dozvěděli o smrti Violy (†34), modelky, fotografky a oblíbené učitelky jazyků. Někdo ji brutálně mučil tak děsivě, že cestu do nemocnice už nepřežila. Truchlí po ní i slavné osobnosti a nejradši by pachatele zlynčovali. Zdrcená rodina mladé ženě zorganizovala poslední rozloučení.

Zpráva o smrti oblíbené modelky a mladé učitelky obletěla už celé Slovensko poté, co zemřela v pondělí ráno minulý týden. V noci na pondělí utrpěla brutální poranění. Někdo ji bil a mučil. Mlátil ji přes kotníky, a navíc měla devastační poranění análního otvoru. Záchranáři bojovali o její život marně, převoz do nemocnice nepřežila.

Její strašný konec zasáhl i přátele a blízké zesnulé ženy. Mezi nimi byl i bývalý moderátor slovenské Pošty pro tebe Ludwig Bagin.

Vzpomíná moderátor i zpěvák

„Nejstrašnější je, jakým hrůzostrašným způsobem mohl někdo tak úžasný a nádherný nejen zevnějškem, ale hlavně srdcem a krásnou duší odejít z tohoto světa. Absolutně věřím v cizí zavinění a doufám, že tu bestii, co to způsobila, najdou,“ napsal populární moderátor na svůj facebook.

Podobnou reakci měli i další umělci. „Violu jsem znal od vidění, byla vždy usměvavá, krásná a až tak „oldschoolově“ skromná ženská a ve své práci nesmírně šikovná. Velmi mě to zasáhlo, nejupřímnější soustrast rodině,“ přidal se ke kondolencím zpěvák a moderátor Peter Šarkan Novák.

Malíř popsal kruté chvíle

Mezi nejbližší přátele Violy patřil i akademický malíř a uznávaný umělec Andrej Smolák, který dívku fotil i kreslil. „Byli jsme kamarádi, chodila ke mně kdysi na kurzy kreslení,“ uvedl s tím, že celá rodina měla už od začátku minulého týdne špatný pocit. „Nezvedala mámě telefon dva dny. Tak máma dala pátračku na policii a ta ji identifikovala v nemocnici,“ doplnil pro TV JOJ informace o sledu tragických událostí.

Smolák znal Violu dlouho a nevěří, že by věc byla pouhým náhodným přepadením. „Podle mě šlo o nějakou pomstu. Měla nedaleko výstavu fotografií a nevěřím, že by během ní nebo po ní jen tak sama vyběhla na procházku do tmy k Dunaji. Navíc nebyla znásilněná, ona byla doslova dehonestovaná,“ dodal.

Zdrcený nečekanou ztrátou a rozhořčený krutostí, která hodnou ženu postihla, navrhl Smolák zároveň i trest pro pachatele. „Ne ho odsoudit na 25 let nebo doživotí a starat se o něj celý život. Mělo by to jít kousek po kousku. Nejsem sice sadista, ale každý den mu zlomit jeden prst, rozbít kolena, přesně tak, jako ubil ji,“ vyjádřil svůj hněv s tím, že by rád zorganizoval výstavu Violiných fotografií jako vzpomínku na ni.

Matka se na pohřbu jediné dcery zhroutila

Zatímco probíhalo rozsáhlé vyšetřování policie, rodina a nejbližší přátelé se s Violou naposledy loučili. Smuteční setkání svolala jazyková škola, pro kterou žena pracovala, přátelé na facebooku organizovali zádušní mši a v její rodné obci Snina na východě Slovenska se konal ženin pohřeb. Své poslední sbohem přišly Viole dát stovky truchlících. Nejhůře ze všech nesla pohřeb svého jediného dítěte ženina matka. Při obřadu padla na rakev a plakala a cestou z krematoria málem omdlela.

Útok byl neslýchaně brutální

Modelku a cestovatelku Violu M. našli v bratislavském přístavu náhodní kolemjdoucí. Křičela, sténala a byla silně podchlazená. Na sobě měla údajně jen sukni, silonky a svetr. Na místo ihned zavolali záchranáře, kteří s dívkou komunikovali. Bohužel zemřela cestou do nemocnice. Pitva odhalila mnohočetná poranění na celém těle včetně devastačních zranění konečníku, zlomeného obratle a dalších zranění. Policie na případ uvalila přísné embargo.