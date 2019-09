Znali ji a věděli, že žije sama. Nevinnou Marii K. (†18) si vybrali jako snadnou oběť. Zabít ji Nicolas Knoop (19) a komplic Niko Göttlich (21) chtěli jenom proto, aby věděli, jaké to je, a aby viděli někoho umírat. Těhotnou dívku ubodali na baltském ostrově Uznojem. Maria před smrtí nesmírně trpěla. Vrazi dostali přísné tresty. Nijak provinile ale nepůsobili.

K vraždě došlo na Uznojemu v březnu. Mladíci moc dobře věděli, že Maria žije sama. Proto si dívku, která je dobře znala, vybrali ke svým krvavým experimentům. Těhotné Němce zasadili nožem 35 bodných ran nožem s asi 20centimetrovou čepelí. Dopadeni byli až měsíc po činu v přímořském letovisku Zinnowitz.

Soudkyně: Než Maria zemřela, hodně trpěla

„Ani jeden z nich nepočítal s tím, že se bude dívka bránit. Než zemřela, hodně trpěla,“ prohlásila v pátek soudkyně Birgit Langeová-Klepschová podle webu Focus. Vyšetřování odhalilo, že Maria zemřela jenom kvůli tomu, že Knoop a Göttlich „chtěli vědět, jaké to je někoho zabít, a vidět, jak někdo umírá. Drsná slova zazněla i u soudu. Pedofilní miliardář (†66) se zabil v cele: Naďu z Československa mu prodali její rodiče!

K dívce se vrazi dostali pod záminkou, že jí vrátí zapomenutou nabíječku na mobil. Čin si dopředu naplánovali. Zatímco Knoop dívku bodal, Göttlich ji držel za nohy, aby se nemohla bránit. Po krvavém činu pachatelé hodili její mobil i vražednou zbraň do Baltského moře. Nůž se dosud nenašel.

Matka pohlédla vrahům dcery do očí