Matka ubodané Terezky (†18) promluvila: Drsný vzkaz na adresu vraha!

Tereza chodila na Obchodní akademii v Plzni a po jejím dokončení plánovala studovat japanistiku. Učila se proto japonsky a část letošního léta měla strávit na studijním pobytu v Tokiu. K vysněné cestě ale nakonec nedošlo.

Na konci května v den Tereziných 18. narozenin totiž samotnou dívku v domě překvapil spolužák Daniel, který do ní byl podle policie nešťastně zamilovaný. Mladík nedal své oběti šanci. Pobodal ji na hrudníku a pak jí podřízl krk. „Když já nemůžu mít ji, tak ji nebude mít nikdo,“ vysvětlil školák hrůzný čin na sociální síti. Kvůli neopětované lásce popravil cílevědomou dívku plnou snů, která měla celý život před sebou.

Alespoň jeden ze svých snů si Tereza stihla splnit. Bylo to dokonce pouhý měsíc před zbabělou vraždou. Nadějná studentka milovala zvířata a k blížícím se narozeninám si přála nechat se nafotit s vlky.

Terezini rodiče se vyrovnávají se smrtí dcery jen těžce a chtějí, aby se o jejím osudu dozvědělo co nejvíc lidí. Poprosili tedy fotografku, která Terezu s vlky fotila, aby její příběh na sociální síti rozšířila mezi své fanoušky.

„Jako zoufalí rodiče nemáme jinou možnost, jak Terezce pomoci, než jen poprosit, aby se o tom hrůzném činu dozvědělo co nejvíce lidí a vrah nezůstal bez odpovídajícího trestu. I když slovo odpovídající se mi silně příčí,“ vysvětlila fotografce Simoně Terezina maminka Pavla. „Ráda bych všem poděkovala za podporu a účast při naší rodinné tragédii, která se slovy nedá popsat,“ dodala.

Fotografka žádost o pomoc neodmítla a popsala svou zkušenost se zavražděnou dívkou. „Terezka u nás chtěla focení s vlky k narozeninám. V dubnu letošního roku se tak stalo. Díky tomu jsem měla možnost tak úžasnou holku poznat. Po jejím úmrtí jsem byla v úzkém kontaktu s její maminkou a tatínkem,“ podělila se umělkyně.

„Nyní mě požádali o pomoc v těchto těžkých chvílích a požádali mě o sdílení. To je to jediné, co pro ně mohu momentálně udělat. I když bych to ráda udělala, čas nevrátím. Posílám sílu a obejmutí,“ uzavřela Simona dojemný vzkaz.