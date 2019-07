Hrůzné detaily vraždy Terezy (†18): Daniel ji podřízl v mafiánském stylu! Pak se tím chlubil na internetu

Šokující vražda měla snad ještě víc šokující průběh. Podle informací deníku Právo Daniel čin provedl tak, aby Tereza neměla šanci na přežití. Mladík spolužačku překvapil u ní doma ve Zdemyslicích na Plzeňsku, pobodal ji na hrudi a pak jí podřízl krk. Když byla dívka mrtvá, pochlubil se tím Daniel na sociálních sítích. „Je mrtvá,“ napsal podle deníku a hrozivý vzkaz doplnil usměvavým smajlíkem.

„Doufám, že ji to bolelo. Udělal jsem jí toho dost. Když já nemůžu mít ji, tak ji nebude mít nikdo,“ doplnil po chvíli. Že nemlátí prázdnou slámu, dokázal sdílením fotografie svých zkrvavených kalhot. „Byl jsem ve stresu, tak nemám její mrtvolu, ale na oblečení je krve dost. V této hře neexistují pravidla, zákony a omezení. Je konec, půjdu do vězení. Měl jsem ji rád,“ uzavřel šokující přenos.

Danielovým motivem byla podle policie neopětovaná láska. Mladík přijel za Terezou do Zdemyslic, kde bydlela s rodiči a překvapil ji, když byla v domě sama. Podle Práva ji vylákal krátkou zprávou, ve které prosil o pomoc.

Pak se dívka, která v ten den slavila teprve 18. narozeniny, odmlčela. Nereagovala ani na matčino volání. Proč telefon nezvedá, zjistila sousedka, když se šla na žádost Tereziny matky do domu podívat. Na tísňovou linku oznámila, že dívka nereaguje a má patrně „uřízlou hlavu“.

Daniel mezitím podle zdroje Práva nedaleko Zdemyslic telefonoval se svou matkou. Oznámil jí, že doma vzal dva nože a zabil Terezu. Pak prý řekl, že je špatný člověk a už se s matkou nikdy neuvidí. Ta však vzala automobil a za synem se okamžitě rozjela. Našla ho mezi Zdemyslicemi a Žákavou. Matka Daniela naložila do vozu a odvezla na místo činu, kde ho předala policistům.

K domu za dcerou se hned, jak se o činu dozvěděl, rozjel i Terezin otec, profesionální hasič. Cestou doufal, že se Terezu ještě podaří zachránit, že přežije. Marně. Zdrcený muž jen těžko hledá slova, kterými by Daniela označil.

„Nelze vůbec mluvit o člověku, není to ani někdo. Je to něco. To něco si sedlo do lavice ve třídě na začátku třetího ročníku k mé dceři a začalo si na ni činit nárok. Pokaždé mu odpověděla ne. To stačilo k tomu, aby ji doslova popravil,“ řekl Právu otec zavražděné dívky.

Tereza byla podle něj nekonfliktní a cílevědomá. Učila se japonsky a chtěla studovat japanologii. Kvůli tomu měla taky v létě odletět na studijní pobyt do Tokia. Terezin život i se všemi plány a sny vyhasl 27. května rukou nešťastně zamilovaného spolužáka. Daniel M. čeká na soud ve vazbě. Za vraždu mu hrozí až 12 až 20 let.