Brutální vražda v Midsomeru: Rumun tu umlátil ženu (†55) kladivem!

U soudu v Rumunsku se objevil vrah Cristian Sabou (27), který v roce 2013 kladivem zavraždil tehdy pětapadesátiletou Valerii Gravesovou. Vražda se odehrála v Anglii v místech, kde byl natáčen populární kriminální seriál Vraždy v Midsomeru. Sabou se k brutální vraždě přiznal a souhlasil s převozem do Velké Británie, kde stane u dalšího soudu.

Den před Silvestrem roku 2013 otřásla vesnicí Bosham v Sussexu brutální vražda. Do jednoho z tamních domů se vloupal Cristian Sabou, rodák z Rumunska, který chtěl ukrást peníze a pár cenností. Loupež však skončila brutální vraždou. V domě spala Valeria Graves, která se vzbudila.

Manželku měl v rychnovské restauraci střelit do hlavy místní novinář: Žena zemřela v nemocnici

„Vzbudila se, zpanikařil jsem. Neměl jsem v úmyslu někoho zabít. Hrozně mě to mrzí. Bylo jednadvacet. Byl jsem mladý a nevyzrálý. Neměl jsem mnoho peněz a byl jsem poprvé v Anglii. Spala v posteli, když se najednou vzbudila, překvapila mě a já zpanikařil. Chci, aby moje žena věděla, co se stalo. Byla to nehoda, myslel jsem, že v domě nikdo není,“ uvedl podle Daily Mirror u soudu Cristian ve čtvrtek. „Někdo mě požádal, abych se tam vloupal. Šlo o peníze,“ dodal u soudu, které se konalo ve městě Kluž v Rumunsku.

Sebevražda na luxusní lodi! Aleš Háma byl u toho a popsal, co se dělo

Valerie dům sdílela ještě se svou sestrou, jejím manželem a matkou, kteří v době vraždy byli na dovolené. K vraždě došlo v ložnici. Crisitian měl tehdy pětapadesátiletou ženu zavraždit brutálním způsobem. Umlátil ji kladivem. Sedmadvacetiletý muž již souhlasil s převozem do Anglie, kde bude se bude zpovídat před dalším soudem.

Cristiana udala exmanželka. Ta kontaktovala rodinu Valerie poté, co se jí Cristian přiznal, že zabil ženu. Vražda se odehrála v malebné vesnici, která se proslavila tím, že v ní byl natáčen populární kriminální seriál Vraždy v Midsomeru. Případu se proto hned začalo říkat »vražda Midsomeru«.