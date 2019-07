Lhal údajný vrah Kuciaka policii? Tohle všechno nesedí na doznání Marčeka

Marian Kočner chce na svobodu. | Profimedia

O objednavateli chladnokrevné vraždy se spekulovalo od samého začátku vyšetřování. Vzhledem k povaze Kuciakova povolání to bylo pravděpodobné. Někomu se zkrátka nelíbilo, že se investigativní novinář zabýval jeho osobou. Vadilo mu, že by mu mohl překazit jeho kšefty. Kdyžna světlo světa vyplulo jméno kontroverzního slovenského podnikatele Mariána Kočnera ,vše do sebe začalo pomalu zapadat. Muž byl nakonec z objednávky skutečně obviněn.

Marček prý vyšetřovatelům řekl, že si nájemný mord objednal rusky mluvící muž. Ten se prý nakontaktoval na zadavatele činu. „Zoltán A. řekl, že ta objednávka je pro nějakého jeho známého, Rusa, který mluví špatně slovensky. Zmínil, že muž je novinář a že píše nějaké věci, co se nikomu nelíbí. Jaké a čeho se týkaly, to nevím,“ uvedl Marček do protokolu.