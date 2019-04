Policie ho měla za řidiče, který přivezl skutečného vraha do obce Veľká Mača, kde došlo k dvojnásobné vraždě investigativního žurnalisty Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27). Nyní to vypadá, že to bylo přesně naopak. K zavraždění Kuciaka a jeho nastávající se přiznal bývalý voják Miroslav Marček. O koho vlastně jde?