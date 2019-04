Moravskoslezští policisté obvinili muže (49) z Ostravy, který měl 12. dubna zabít svou stejně starou manželku a pak se zabarikádovat v bytě. Soud poslal muže do vazby. Za vraždu pachateli hrozí 20 let, případně výjimečný trest. Podel sousedů to byl ideální manželský pár.

Policie obvinila z vraždy manželky muže (49) z Ostravy. Ženu údajně zabil úderem tupým předmětem a nožem. V bytě se pak zabarikádoval. Na místě zasahoval vyjednávač i zásahová jednotka.

„Muž podle zjištěných informací za užití hrubého fyzického útoku v kombinaci tupého a bodnořezného nástroje usmrtil stejně starou ženu. Poté se zabarikádoval v bytě. Na místo byl proto povolán policejní vyjednávač a zásahová jednotka, která muže následně zadržela,“ řekla mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Sousedé jsou jako opaření

Lidé v domě jsou jako opaření. Nikomu není příliš do řeči. Něco takového rozhodně nečekali. „Ano, znal jsem ho, co se stalo, to je špatné. Byl to dobrý chlap, po hospodách nechodil, taky dobrou práci měl. Nerozumím tomu,“ řekl přece jen pár slov jeden ze sousedů.

„Nikdo z baráku tomu nemohl uvěřit. Pán s paní působili vždycky dojmem milých slušných lidí, vychovali dnes už dospělé děti. Ty už s nimi nebydlely. Nedokážu pochopit, co se tam muselo přihodit. Je to tragédie,“ kroutila hlavou další sousedka.

Kriminalisté nyní podle ní prověřují motiv vraždy. Soud muže poslal do vazby. Ve vězení může strávit až 20 let. Popřípadě soud může uložit i výjimečný trest.

