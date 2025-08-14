Otřesné týrání nebohého Majkyho: V krku měl díru od řetězu!
Veterináři z Univerzitní veterinární nemocnice v Košicích mají za sebou náročný zákrok. Díky transplantaci průdušnice se jim podařilo zachránit život těžce týranému pejskovi Majkymu. Ten měl od smyčky řetězu prodřenou díru skrz krk.
Když psa našli, byl sotva naživu. Krk mu doslova hnil zaživa. V tu chvíli na tom byl tak zle, že už dokázal pouze ležet a bolestivě chrčet. Krk měl omotaný jednak řetězem, jednak i napevno utaženým drátem, který se mu zařezával. „Po rentgenu se zjistilo, že je to mnohem horší, než se zdálo. Měl díru v průdušnici,“ popsala pro Noviny.sk Milka Szafková z organizace Pomáhat a chránit zvířátka společně. Majky dostal první pomoc, problém však přetrvával.
„Začalo se dít to, že se mu ta průdušnice zploštila třeba kvůli počasí, anebo když se moc rozdováděl. A to se pak začal dusit,“ vysvětlila Michaela, která se o pejska dočasně stará. Bylo tedy klíčové jeho zranění vyřešit co nejrychleji. Dokonce se mu zákrok pokoušeli domluvit i v zahraničí. Záchrana však nakonec přišla z Univerzitní veterinární nemocnice v Košicích.
Majky dostal přelomový implantát a jen díky němu je dnes naživu. Je vyrobený ze speciálního materiálu a vytištěný na 3D tiskárně přímo v Košicích. „Po třech měsících došlo k úplnému překrytí defektu a na rentgenu jsme už implantát ani neviděli,“ vysvětlil veterinář Martin Kožár.
Majkyho stav se od operace razantně zlepšil. Nejenže je už fyzicky zdravý, ze života má také opět radost. Jakmile přestane být nutné navštěvovat pravidelně veterináře, začne mu Michaela hledat trvalý domov. „Člověk by už ani nepoznal, že mu něco bylo. Jediná zvláštnost je, že se trošku víc zadýchává,“ uzavřela.
