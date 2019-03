Nové fotky Aleny Zs. z případu vraždy Kuciaka: Slovákům poslala přes právníka vzkaz

Alenu Zs. (44) přivedli policisté z NAKA k výslechu kolem deváté hodiny ráno, odcházet ji novináři viděli až v půl čtvrté odpoledne. Žena, díky které se na Slovensku otřásla křesla v těch nejvyšších patrech politiky, se ale nadšeně netvářila, obličej si snažila zakrývat, ale i tak se novinářům podařilo vyfotografovat její první snímky ode dne, kdy byla zatčena spolu s několika dalšími podezřelými z vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové (†27). U výslechu ale byla kvůli jiné kauze.

Policisté Alenu chtěli vyslechnout kvůli případu vraždy primátora Hubarnova Lászla Basternáka (†54). Vyšetřování jeho pravděpodobně nájemné vraždy z roku 2010, kriminalisté v minulém roce obnovili, údajně možná právě kvůli klíčovým svědectvím Aleny ZS. To, že žena vypovídala právě v této kauze, potvrdil i její právní zástupce. „Vypovídala k vraždě Basternáka. Odmítá jakoukoli účast i jakoukoli vinu,“ řekl serveru Pluska.sk. Podíl na obou případech striktně odmítá. „Cítí se být nevinná a také tvrdí, že je nevinná. Ať rozhodne soud. Zatím platí presumpce neviny,“ nechal se slyšet advokát.

Jak právník obviněné Aleny tvrdí, jeho klientka s policií od samého začátku spolupracuje. V cele má zakázány veškeré návštěvy. Advokát dokonce konečně objasnil i to, proč se obviněná nesnažila nijak kontaktovat média ani veřejnost. „Nechtěli jsme se vyjadřovat, máme určitou taktiku obhajoby a jednou z jejích částí bylo i vyjadřování směrem k médiím,“ řekl advokát s tím, že velkou roli hrálo i výročí úmrtí Jána Kuciaka, které s sebou na Slovensku neslo i spoustu emocí. „Nechtěli jsme zbytečně přilévat olej do ohně, aby to nevypadalo, že se nyní snaží vymlouvat nebo něco podobného,“ sdělil Plusce.

Alena Zs. prostřednictvím právníka také vzkázala, že se z obviněných zná pouze se Zoltánem A., ostatní prý v životě neviděla. S jeho dosavadními tvrzeními ale absolutně nesouhlasí. „Odmítáme jakákoli vyjádření, co tvrdí pan Zoltán A., a říkáme, že se jedná o vyjadřování kajícího se pachatele,“ nechal se slyšet právní zástupce obviněné. Ten si před novináři dokonce dovolil polemizovat o tom, že jeho klientka mohla před svým zadržením policii jednoduše uniknout, o zatčení jejího dlouholetého kamaráda Zoltána A. prý věděla předem od jeho účetní. Své zadržení prý nečekala. „Den předem už věděla o jeho zadržení, a kdyby měla nějaké informace, a nebo ho k něčemu naváděla, tak proč by neutekla,“ řekl právník.

Podnikatelka Alena Zs. je ve vazební věznici od září roku 2018, kdy ji elitní slovenská policejní jednotka zadržela. Následně byla žena obviněna z objednávky vraždy investigativního novináře Kuciaka a jeho přítelkyně Kušnírové, později pak i z účasti na vraždě politika Basternáka. Během jejího věznění na povrch vyplynula i řada informací o tom, že byla Alena Zs. v posledních letech v přímém kontaktu s několika předními slovenskými politiky, jako příklad lze jmenovat i místopředsedu slovenského parlamentu a předsedu politické stany Směr-SD Martina Glváče.