Motorkář měl údajně dostat při předjížděcím manévru smyk na štěrku. Nekontrolovaný pád skončil prudkou srážkou s dopravním značením. Muži se zastavilo srdce!
Seběhli se k němu svědci, které při oživování naváděla dispečerka tísňové linky, pak už dorazili záchranáři i s vrtulníkem.
„Během oživování zajistili dýchací cesty, zahájili umělou plicní ventilaci, podávali potřebné léky do kostní dřeně. Lékař provedl přímo v terénu chirurgické ošetření poraněného hrudníku,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Pomáhal psycholog
Policisté uzavřeli Sokolovskou ulici a usměrňovali provoz. Hasiči rovněž postavili zástěnu.
„I přes veškerou snahu všech zasahujících muž na místě svým zraněním podlehl,“ uvedla za hasiče Kamila Langerová.
U hrůzné nehody byli i nešťastníkovi blízcí. „Psychologickou pomoc a péči jim na místě poskytoval policejní krizový intervent,“ doplnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová s tím, že případem se dál zabývají kriminalisté.
