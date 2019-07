Kristina (†25) si vzala život v lomu Velká Amerika: Bojovala s psychickou nemocí a měnila svět k lepšímu

Kristina (†25) si podle serveru A2larm.cz vzala život po dvouletém boji s těžkou psychickou nemocí. Na webu se objevila také dojemná smuteční řeč jejího kolegy a kamaráda, jenž na aktivistku a začínající novinářku vzpomíná jako na někoho, kdo vždy konal a bojoval do posledních sil.

„Hlavně se z toho nepos*at, říkávala ráda,“ napsal kamarád Vojta. „Říkal jsem si, že jestli někdo dokáže změnit svět, tak je to ona. Nikdy se nezastavila u řečí. Vždycky bylo jasné, že když o něčem mluví, tak bude následovat akce,“ přiblížil Kristinu. Ta se mimo jiné v posledních letech údajně velkou měrou zasloužila o zvýšený zájem dalších aktivistů. Při boji za přírodu se podívala třeba do Německa, Velké Británie nebo Francie.

Podle Vojtěcha, který je mimo jiné šéfredaktorem reportážního kanálu Voxpot, byla Kristina neuvěřitelně nadaná na psaní. „Kromě zapálené aktivistky byla také obrovský novinářský talent a těšil jsem se, že z ní bude nejlepší environovinářka naší generace,“ napsal. Bohužel, to už se ale nikdy nestane. Mezi přáteli oblíbená dívka si podle dostupných informací vzala život 29. června. Po pádu na dno lomu Velká Amerika už jí nebylo pomoci. Podle policejního mluvčího Zdeňka Chalupy utrpěla zranění neslučitelná se životem.

„Kristi mi tu šíleně chybí. Jsem si ale jistý, že to, co udělala, neznamená, že by něco vzdala. Jestli se někdo nevzdával, tak je to ona,“ dodal na závěr dojemného textu Vojtěch. „Děkuju za všechno, Kristi,“ uzavřel novinář svoji řeč.