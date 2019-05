Náměsíčná dívka (5) spadla z 11. patra. Jako zázrakem přežila

K děsivému incidentu došlo v hotelu Dvaree Jomtien v thajském městě Pattaya. Decha Sookplum (43) do města vyrazil na sraz absolventů střední školy a svou pětiletou dcerku vzal s sebou. Muž s holčičkou se ubytovali v 12. patře. To ale ještě neměl ani tušení, co je čeká...

Kamerové záznamy ukazují, jak v neděli v brzkých ranních hodinách dívenka známá jen jako A. vyšla v oranžovém tričku a námořnických kraťasech ze svého pokoje, zatímco její otec spal. Dveře se za ní zabouchly a holčička se nemohla dostat zpátky. Vyzkoušela i další dveře, ale všechny byly zamčené. Proto sešla do nižšího patra a ještě jednou vyzkoušela vejít do nějakého pokoje. Následně přešla k zábradlí, které rychle přelezla ve snaze spustit se dolů. Její kluzké ručičky se však neudržely.

Nebohá dívenka spadla a zřítila se do hloubky 30 metrů, kde tvrdě dopadla na podlahu. Zaměstnanci hotelu se k ní seběhli, když uslyšeli hlasitou ránu. Maličkou nalezli ležet v bezvědomí a okamžitě zavolali záchranku, která ji převezla do nemocnice. Vrátní probudili jejího otce a řekli mu, co se stalo. Poté jej odvezli k jeho dceři.

Dívčin otec, který pracuje jako policejní úředník v provincii Si Sa Ket, řekl, že si nebyl vědom chování své dcerky. Věří, že musela být náměsíčná. „Nevěděl jsem, že odešla z pokoje ani jak dlouho byla pryč, dokud mě neinformoval personál. Myslím, že ani ona nevěděla, že z pokoje odešla, dokud se neprobudila a nepokusila se dostat zpátky,“ pověděl tatínek. Dívka při pádu utrpěla vážnou zlomeninu nohy a paže a v pondělí ji museli transportovat na jednotku intenzivní péče v nemocnici ve městě Chon Buri. Tatínek ji samozřejmě doprovodil.

Policejní náčelník Prawit Choosing po zhlédnutí videa řekl, že se nehoda stala proto, že holčička byla velmi zvědavá a ještě se nebála. „Holčička nevypadala, že by váhala, když šplhala na zábradlí. Ale určitě také nepřemýšlela, že ji její bezhlavé chování může přivést do potíží. Je povinností rodičů dohlížet na své děti velmi pečlivě, protože někdy mohou dělat lumpárny. Rodiče si toho musí plně vědomi,“ vyjádřil se náčelník.