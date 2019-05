Dívka (†16) nechala hlasovat o své sebevraždě: Většina byla pro, tak skočila ze střechy!

Totožnost dívky ze Sarawaku, státu na východě Malajsie, policie nesdělila, zveřejnila ale podobu zprávy na dívčině účtu. „Hodně důležité, pomozte mi vybrat Ž/S,“ napsala dívka. Šedesát devět procent lidí hlasovalo pro smrt. Dívka o pár hodin později skočila ze střechy budovy. Podle policie trpěla dlouhodobě depresemi.

V Malajsii je pokus o sebevraždu trestný. Malajsijský právník a poslanec Ramkarpal Singh upozornil na to, že by zodpovědní měli být i lidé, kteří v anketě hlasovali. „Byla by ta dívka stále naživu, kdyby ji uživatelé instagramu nepodporovali v tom, aby si vzala život? Kdyby jí někdo nabídl pomoc a poradil, aby vyhledala odbornou péči, poslechla by ho? Ovlivnilo hlasování její konečné rozhodnutí vzít si život? Pokud je pokus o sebevraždu trestný, možná by mělo být trestné i nabádání k sebevraždě,“ uvedl Singh.

Podle malajsijského ministra mládeže a sportu čin dívky upozorňuje na to, že země nutně potřebuje diskutovat o psychických nemocech. „Mám upřímnou starost o stav duševního zdraví mládeže v naší zemi,“ uvedl.

Instagram v únoru oznámil, že začne kontrolovat a označovat citlivý obsah týkající se sebepoškozování. K rozhodnutí o důkladnější kontrole vedla tuto sociální síť smrt čtrnáctileté Molly Russellové z Británie, která podle rodičů spáchala sebevraždu, protože na instagramu sledovala obrázky týkající se sebevraždy a sebepoškozování.

Mluvčí Instagramu pro Asii a Tichomoří vyjádřila rodině soustrast. „Modlíme se za rodinu této mladé ženy a myslíme na vás," uvedla. "Máme zodpovědnost za to, aby se uživatelé instagramu cítili bezpečně a měli dostatečnou oporu. Prosíme všechny, aby nahlašovali nevhodný obsah a zavolali pomoc, pokud uvidí někoho, kdo je v ohrožení života,“ zdůraznila mluvčí.