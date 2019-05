V 15 uškrtil mámu ročního dítěte: Po návratu z vězení skočil pod vlak

K vraždě došlo na podzim roku 2014. Tehdy patnáctiletý teenager neunesl rozchod svých rodičů a jinak bezproblémový a sympatický žák se začal uzavírat do sebe, protože nikdy nepřijal novou rodinu jeho otce. Bohužel to nakonec vyvrcholilo vraždou. Středoškolák, který tehdy docházel do prvního ročníku uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, svou macechu a matku ročního dítěte uškrtil v jejím bytě.

Kluk zamordoval svou macechu: Byla maminkou teprve ročního dítěte!

Policie následně mladíka rychle dopadla. Českobudějovický soud ho na jaře 2015 poslal za mříže na čtyři a půl roku nepodmíněně. Z výkonu trestu se chlapec vrátil poměrně nedávno. Pravděpodobně však jen těžko nesl své životní břímě. Ve čtvrtek ráno se pak rozhodl svůj krátký život ukončit. Informoval o tom Deník, který zároveň uvedl, že šlo o "nejmladšího jihočeského vraha posledních desetiletí".

„V 6.16 hodin řídil strojvůdce vlak po železniční trati ve směru od Klatov na Domažlice a u železniční zastávky Bezděkov, zatím z nezjištěných důvodů, vběhl poškozený proti rozjetému vlaku,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová. Mladého muže se pak už nepodařilo zachránit a na místě zahynul. Policie potvrdila, že by se mělo jednat o dvacetiletého občana z Táborska.

Vše nasvědčuje tomu, že chtěl svůj život ukončit. Podle posledních zpráv prý zanechal i dopis na rozloučenou. „Kluk byl sympatický, milý a šikovný, okoukal keramické řemeslo od svého otce. Bohužel až do té tragické události. K nám do obce, odkud pocházela jeho matka, jezdil k babičce a dědovi. Je to hodně smutné, i přesto, co sám udělal,“ řekl Deníku jeden z obyvatel vesničky.

Případem se policie bude nadále zabývat. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti a případ dále prověřují,“ řekla Ladmanová.