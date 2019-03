Otec utopil svého syna. Chtěl se pomstít manželce, která příliš navštěvovala bary

Turisté z Jordánska Wael Nabil Salman Zureikat a jeho manželka přijeli na dovolenou do Thajska do města Pattaya a se svým jednoročním synem. Bezcitný otec se rozhněval, když viděl, že jeho žena chodí sama do místních barů, zatímco jeho nechává samotného s dítětem. Muž se z toho důvodu rozhodl k brutálnímu činu. Přivázal svého synka za nohy ke kočárku a ten pak strčil z mola do moře.

Tělíčko mrtvého chlapečka našli v pondělí šokovaní obyvatelé města. Plavalo na mořské hladině. Kapitán lodi Songsee Suthornchai (28) řekl: „Vzal jsem turisty na ostrov a při cestě zpátky jsem si všiml tělíčka na hladině. Viděl jsem ho z dálky a myslel si, že je to panenka. Ale když jsme přijeli blíž, poznal jsem, že je to tělo dítěte, tak jsem zavolal policii.“

Policisté přijeli a převzali tělíčko stále ještě připoutané ke kočárku. Následně zahájili pátrání po pachateli. Otce zadrželi v pondělí v noci na letišti v Bangkoku, když se pokoušel utéct ze země. Odvedli jej na policejní stanici, kde později ke svému činu přiznal.

Muž zavedl vyšetřovatele do baru, kde se prý s manželkou pohádali, a také jim ukázal místo, odkud strčil kočárek do moře. Přiznal se, že svého činu, který spáchal v pátek, velice litoval. Své ženě však neřekl, co se skutečně stalo, přestože svého syna hledala.