Strážníci dopadli hledanou zlodějku: „Ukrývala se“ 10 metrů od služebny

Zadržet zločince hledané policií nebývá nic snadného. Většinou se ukrývají, prchají do zahraničí, mohou měnit svůj vzhled a prokazovat se falešnými dokumenty. Strážníci kolínské policie v úterý procházeli fotografie hledaných osob a další materiály. Jedna fotografie je při tom obzvlášť zaujala.

Šlo o fotografii hledané recidivistky (60), která se specializuje na majetkovou trestnou činnost, tedy zejména na krádeže. Strážníci by možná odložili její fotku mezi ostatní, jenže sotva autohlídka vyrazila do terénu, uviděli podobnou ženu přímo před služebnou u obchodu. Kouřila, jako by se nechumelilo, a prchat se očividně nechystala.

Podobnost nebyla náhodná

„Hlídky MP Kolín její popis a fotografii obdržely od PČR (v rámci součinnosti) s tím, že je žena osobou hledanou policií,“ popsala Blesku tisková mluvčí kolínské městské policie Helena Honkiszová. Strážci veřejného pořádku proto neotáleli a recidivistku zatkli.

„Žena byla strážníky předvedena na OO PČR ulice Kutnohorská, kde si ji, jako osobu hledanou, převzal od strážníků službukonající policista k provedení dalších opatření,“ popsala mluvčí další průběh událostí.

„Pokud si žena myslela, že pod svícnem bývá největší tma, v tomto případě se přepočítala,“ dodala Honkiszová.