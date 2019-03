Mladou turistku našli mrtvou na vrcholu hory: Drogy, stopy po bití a hladový psík

Britská cestovatelka Catherine Shawová z města Witney v britském hrabství Oxfordshire vyrazila v září minulého roku na cestu do USA, odkud jela do Mexika, až zakotvila v Guatemale, kde se ubytovala v hotelu ve městě San Juan La Laguna u jezera Lake Atitlan. Zde ji naposledy přátelé a další hosté spatřili minulé úterý brzy ráno ve fialových šatech a ve společnosti šedivého toulavého štěněte.

Žena, která se dříve živila jako instruktorka jógy, byla naposledy zachycena na kameře v úterý v 5:30 ráno, kdy s psíkem odešla z hotelu. Dobrovolníci zorganizovali pátrací skupinu, ke které se přidali také místní obyvatelé a policisté. V neděli večer se jim podařilo najít její vlněný růžovo-krémový kabát. Nacházel se asi tři km (45 minut chůze) od hotelu v hustém lese na cestě k vrcholu kopce známého jako „Indiánský nos“.

Toulavé štěňátko se podařilo najít v pátek na vrcholu kopce, kde později také objevili tělo Catherine. Záchranářka Amy Farrowová (37), která se pátrání účastnila, řekla: „Štěně bylo v pořádku, ale podvyživené a hodně naříkalo.“ Místní starosta Antonio Chavajay sdělil: „Rád bych poděkoval místním, že se zapojili. Ženino tělo našli v místě, kde bylo štěně. Zatím nevíme, jak zemřela. Našla se v oblasti, kde je spousta kamenů.“

Na jejím těle se našla zranění, která se jevila jako následky bití. Policie nyní vyšetřuje, zda se jedná o vraždu. S jistotou však nic takového zatím potvrdit nemohou. Rodina zemřelé, která se o ni velmi strachovala, si však myslí, že příčina je úplně jiná. Několik dní před svým zmizením totiž Catherine držela hladovku a také se přestala mýt.

Web Lucie Blackman Trust má ve svém prohlášení: „Milovala přírodu a východy slunce. Je zřejmé, že se vydala do hor, aby pozorovala východ slunce. Odložila své šaty a vyrazila. Kvůli nedostatku příjmu potravy a tekutin patrně omdlela a upadla, což zapříčinilo zranění na jejím těle.“

Majitel hotelu se vyjádřil: „Podle mého názoru byla úplně mimo a pod naprostým vlivem drog. Nevěděla, co dělá. Prováděla totiž věci, co by normální člověk absolutně nikdy neudělal.“ Jeho podezření plyne z faktu, že Catherine několik dní předtím nabídla hostům v hotelu krabici sušenek s marihuanou.

Podle slov nejmenované návštěvnice z Rakouska položila Catherine krabici sušenek na bar a řekla: „Všichni si nabídněte!“ Žena prý osobně ochutnala dvě sušenky. „O hodinu později jsem byla naprosto omámená. Myslím, že ty sušenky v sobě měly drogy,“ komentovala své pocity po pozření sladkostí. Šéfka hotelu řekla, že sama také snědla pár sušenek, načež se jí udělalo zle a přepadly ji halucinace a noční můry.