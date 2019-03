Muž pod vlivem drog vyhodil Filípka (†3) ze 3. patra: Přítelkyni (†32) ubodal!

Na jihozápadě Polska nedaleko českých hranic došlo k dvojnásobné vraždě. Muž pod vlivem metamfetaminu ubodal svou přítelkyni Wioletu a pak vyhodil ze třetího patra panelového domu jejich syna Filípka. Vrah, 32letý Sebastian, se k činu policistům přiznal.

Sousedy probudil ráno křik z chodby. „Slyšel jsem její volání o pomoc. Měla úplně bledou tvář. Viděl jsem, že měla v břiše zabodnutý nůž. On stál za ní, roztáhl ruce do takového divadelního gesta a řekl, že to musel udělat, protože měl vizi,“ řekl polským médiím svědek události.

Sebastian se pak vrátil do bytu, popadl 3letého syna Filípka a vyhodil ho z okna ve třetím patře. Když na místo činu dorazili policisté, našli na schodech Wioletu s mnoha bodnými ranami. Snaha o resuscitaci byla marná. Žena svým zraněním podlehla. Šílenec pak nožem v bytě napadl i policisty. Agresor nikomu dalšímu ublížit nestačil, strážci zákona ho postřelili do břicha.

„Na zemi byla krvavá stopa a v ní otisky bot, jak Wiolettu pronásledoval,“ řekl bratr zavražděné ženy Mateusz. „Filip se asi chvíli držel za záclonu a okenní rám, našli tam jeho krvavé otisky,“ dodal zdrcený strýček. Místo činu vypadalo jak vystřižené z hororového filmu. Na jedné zdi v bytě stál nápis „Miluji tě, Wiolko“.

Sebastian se policistům k oběma vraždám přiznal a řekl, že jednal pod vlivem metamfetaminu, kvůli kterému před deseti lety podstoupil odvykací léčbu.

Pár bydlel s dítětem v panelovém domě ve městě Boleslavec asi 50 kilometrů od hranic s Českem. Sebastian byl podle informací polských médií dlouhodobě nezaměstnaný a závislý na metamfetaminu. Rodinu živila jeho partnerka, která pracovala v Německu jako ošetřovatelka.

Sebastian se na sociálních sítích prezentoval jako hudební producent a básník. Vyšetřovatelé v bytě našli notes s vrahovými básněmi, v jedné z nich bylo mrazivé proroctví. Jedné noci v jedné poustevně/nemyslím, že dožiješ se rána, napsal Sebastian...

Problémy rodinu provázely už delší dobu. Sousedé měli kvůli hlasitým hádkám a rvačkám před několika měsíci zavolat policisty, ti však prý odjeli s tím, že nezaznamenali nic znepokojivého. Před nedávnem pak na rodiče přišlo udání na sociálku.

Přidělený probační úředník s rodinou mluvil pouhých deset hodin před tragédií! „V té rodině nebylo nic, co by naznačovalo takovou tragédii. Jsme naprosto šokovaní,“ sdělil ředitel Městského centra sociální péče v Boleslavci.

Úředník sociálky ve svém hlášení označil 3letého Filípka jako zanedbané dítě. Chlapec totiž ve svém věku ještě neuměl mluvit a komunikoval pouze skřeky.