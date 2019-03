Tělíčko Valerie (7) skončilo v pytli ve spalovně? Vyšetřovatelé prověřují obludný scénář

Je to už víc než rok, co někdo viděl malou Valerii (7) z Prahy. Pravděpodobně jedinou osobou, která ví, jak dívenka dopadla, je její babička (61), kterou policisté obvinili z týrání. Vyšetřovatelé se domnívají, že tělo dívenky mohlo skončit ve spalovně, důkazy ale chybí. A obviněná s nimi nespolupracuje.

Valerie zmizela v říjnu roku 2017. Dívenka byla naposledy spatřena na Žižkově ve Viklefově ulici. Potom ale beze stopy zmizela. Případ začali řešit kriminalisté a došli k šokujícímu zjištění. Seniorka Valerii a jejího mladšího bratra dlouhodobě týrala.

„K týrání, mnohdy brutálnímu, používala mimo jiné roubík, aby poškozená nemohla křičet, a svazovala ji. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že Valerie toto týrání nemusela přežít,“ sdělil policejní mluvčí Jan Daněk. Tato možnost se podle informací iDNES.cz policistům jeví jako nejpravděpodobnější.

Problém jsou ale chybějící důkazy. Jestli žena svou vnučku skutečně zavraždila a pak ji například hodila v igelitovém pytli do popelnice, tělíčko shořelo ve spalovně.

I přes chybějící důkazy zůstává žena ve vazbě. Policisté ji totiž obvinili z trestných činů opuštění dítěte nebo svěřené osoby, zanedbání povinné výživy a týrání svěřené osoby spáchané zvlášť surovým způsobem.

Podle státní zástupkyně Ivy Brücklerové přetrvávají obavy z útěku obviněné ženy mimo Českou republiku, proto podala návrh na prodloužení vazby. „Obviněná byla zadržena ve chvíli, kdy se pokoušela opustit území České republiky, když nasedala do auta a chtěla odcestovat za hranice. Má tam poměrně silné vazby. Také by mohla pokračovat v trestné činnosti, které se dopustila,“ řekla Iva Brücklerová.

Vyšetřování případu je podle státní zástupkyně u konce. V nejbližší době by se podle ní měla obviněná seznámit se spisem. O obžalování by prý mělo být rozhodnuto do měsíce. V případě, že bude seniorka obviněna z vraždy, hrozí jí až výjimečný trest. Pokud se tak nestane, čeká ji nanejvýš osm let za mřížemi.