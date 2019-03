Annu zabilo zlomené srdce: Její manžel znásilnil a brutálně utýral jejich dcerku (†6)

Celý život si nepřála nic jiného než mít milujícího manžela, se kterým založí rodinu. Ruská uklízečka Anna Zubková (†27) z města Rostov na Donu se provdala za Jaroslava Olejnikova (28) a porodila mu dceru Veroniku (†6) a synka Ivana (3). Kdyby tušila, co je muž ve skutečnosti za nechutné zvíře, určitě by si to rozmyslela.