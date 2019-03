V Rokycanech chová muž lvy v nezkolaudované stavbě kousek od paneláků

Další nepovolený chov kočkovitých šelem? V Rokycanech muž chová dva lvy a pumu nedaleko paneláků. Nemá na to ale povolení a zahradní stavba, ve které jsou nebezpečná zvířata umístěna, není zkolaudována. Zvířat se ale muž nechce vzdát a úřady netuší, jak situaci řešit.

Tragédie Michala P. (†33), kterého ve Zděchově na Vsetínsku rozsápal lev, upozornila na problémy, které provázejí amatérský chov velkých šelem u nás. Nejedná se však o jediný případ. Nadšenci si své mazlíčky nechtějí nechat vzít, i když k chovu dochází v ne zcela vhodných lokalitách.

„V Rokycanech je to u panelových domů,“ řekl ČTK ředitel Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat z Krajské veterinární správy v Plzni Richard Bílý. Chovatel má lvy na zahradě. Dříve údajně nesplňoval doporučené parametry zejména kvůli tomu, že lvi nesmí být chováni samostatně, protože jsou to smečková zvířata a solitérní chov je může stresovat.

„A tak si (chovatel), opět bez povolení, pořídil k té první další lvici,“ řekl. Lvice ale na sebe útočily, takže nové zvíře je teď vedle pum. Prostorově je to hodně na hraně, ale majitel to tam přestavuje, řekl.

Podobně jako v případě Michala P. jsou prostory na zahradě nezkolaudované. „Město vede (správní) řízení o odstranění staveb a zároveň o dodatečném povolení stavby," uvedl Bílý pro ČTK. „Je pravda, že stavební povolení nemám, ale spěchal jsem hlavně kvůli zvířeti," řekl dříve serveru Novinky.cz chovatel Josef N.

Veterinářům volá řada lidí a ptá se jich, kdy s tím něco udělají. „Že tam lvice řvou od tří od rána, že se tam bojí děti, že běhají na dvorku,“ popsal Bílý. Dodal, že zatím neutekly ven, ale klec je zrezivělá a může povolit. Úřady ani veterináři si s tím prý nedokážou poradit.

„Zvíře si vzít nenechám, mám ho rád a chci se o něj starat. Budu bojovat až do konce,“ rozčílil se v rozhovoru pro Novinky pan Josef. Chovatel tvrdí, že dostal šelmy k Vánocům.

"Ale nejsou v ideálních podmínkách a šťastné," myslí si Bílý. Pokud by prý majiteli město po nařízení veterinářů lvy odebralo, nikdo, ani zoo, by je podle něj nechtěl. "Kříženec perského lva je geneticky bezcenný, nejde ho dát do záchranného programu," podotknul. Jeho chov ale stojí denně stovky korun, na což zoo nemá peníze navíc.