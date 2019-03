Kotce, kde lev rozsápal Michala (†33), byly smrtící past! Otec je přesvědčený o vraždě

V úterý před polednem na pozemek ve Zděchově na Vsetínsku přijela na oznámení pana Petra P. (60) policejní hlídka. Syn volajícího ležel v té chvíli v kaluži krve poté, co ho napadl jeho lev Fufík. Tělo se nacházelo v prostoru kotců, kde se v tu chvíli za téměř nezabezpečenými dveřmi pohyboval samec jedné z nejnebezpečnějších šelem světa. V druhém sousedícím kotci byla i lvice Liuwa.

Místo činu | Slávka Červená, Profimedia.cz

Na místo po chvíli přijela i zásahová jednotka. Začali se sbíhat první zvědavci, kteří tušili senzaci, a páru majestátních koček „zvonila hrana“. Na místo přispěchal i ředitel nedaleké zlínské zoologické zahrady Roman Horký a veterinář Dominik Gregořík. Ti následně krátce konzultovali s velitelem zásahové jednotky plán.

„My jsme do poslední chvíle věřili, že mu pomůžem,“ řekl Horký TV Nova. Jak je ale vidět na přiloženém plánku, nebezpečí bylo obrovské, zvířata mohla z neodborně postaveného kotce kdykoli uniknout, proto bylo třeba jednat.

„Byla to černá stavba, nebylo to schválené. To neodpovídalo žádným chovatelským ani bezpečnostním parametrům, ten lev byl bezprostředně za vstupními dveřmi,“ doplnil informace Horký.

A co více, hlavní organizátoři zásahu měli strach, že by se z kotce mohla dostat i lvice, kterou podle infografiky dělila od jejího rozsápaného majitele jen stěna z tenkého pletiva, která nedosahovala ani ke stropu. Lvice navíc údajně mohla kdykoli rozrazit dveře své klece. Byly zajištěné jen šroubovákem.

Poté, co lev začal útočit na dveře, se odborníci ze zlínské zoo, policisté i veterinář rozhodli obě zvířata utratit. Doufali, že Michal P. ještě žije.

Mohla to být i vražda?

V současné době není zcela jasné, proč zvíře svého majitele napadlo, ani to, jak a proč Michal P. vstoupil přímo k nebezpečnému lvu do kotce. Podle odborníků mohla v napadení hrát roli i říje, ve které samice nejpravděpodobněji byla. Mohl tak ve svém chovateli cítit konkurenci.

S daleko děsivějším scénářem ale přišel otec zabitého. Tvrdí, že smrt jeho syna byla úkladná vražda. „Na videu jsem ráno viděl, že syn leží v ubikaci, tak jsem tam šel. Vchodové dveře byly ale zamčené zvenku! Svazek s klíči byl v nich. Nemohl se zamknout sám,“ uvedl Petr P. Podle jeho slov běhal lev Fufík sem a tam za vstupními dveřmi a v jeho kleci byla z nepochopitelných důvodů samice. „Syn nosil neustále brýle. Bez nich nic neviděl. Ty se ale nikde nenašly,“ doplnil, proč je přesvědčený, že smrt jeho syna není jen nehoda.

Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl na smrti chovatele někdo podíl. Přesto v rámci vyšetřování kriminalisté zabavili záznamy kamer z ubikace a čekají na výsledky pitvy.