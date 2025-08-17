Trafiku získal po skončení 1. světové války Jan Škaroupka, který se živil kreslením technických výkresů. Na frontě ale utrpěl vážná zranění - průstřel plic a těžké poranění ruky a nohy.
Odešel do invalidního důchodu a stát mu v období první republiky přidělil trafiku nedaleko kaple sv. Jana Nepomuckého. Oženil se a postupně přivedl s manželkou na svět dva syny a dvě dcery.
„Jako malou holčičku mě tatínek brával s sebou, když jezdil nakupovat tabák a cigarety do Brna. Kupoval je ve skladu kuřiva a tabáku ve Vranovské ulici. Každý týden jsme jeli vlakem. Auto jsme neměli a autobusy nejezdily,“ popsala zákulisí živnosti jeho dcera Ludmila Pechová.
Škaroupka se v trafice nespokojil jen s prodejem novin, tabáku a cigaret. Přidal sešity, tužky, pera, gumy a další školní potřeby.
Kapitalistickou daň nezvládal platit
Po skončení 2. světové války Jan Škaroupka prodával v trafice až do roku 1948. Komunisté sice trafiku neznárodnili, ale musel jako kapitalista platit vysokou daň.
„Nevydělával dost, aby mohl roční daň platit a musel svou trafiku zavřít. Kvůli svému zranění nemohl dělat žádnou jinou práci, zůstal proto doma," vzpomíná Ludmila Pechová.
Potomci trafiku oprášili
Po pádu komunismu trafiku opět otevřela starší dcera Ludmila. Před časem spočinul prodej na bedrech vnučky původního majitele Dagmar Hájkové (68). „Vstávám nad ránem, dohled mi dělá devítiletá fenka belgického ovčáka Michalka,“ usmívá se.
Fenka je přátelská, ale hlídá si koberec u vstupu do zadní části trafiky. „To je pro zákazníky zakázané území,“ upozorňuje trafikantka.
Dagmar navázala na počínání dědečka, také ona výrazně rozšířila nabízený sortiment. „Najdete tady školní a kancelářské potřeby, ponožky, punčochové kalhoty, žárovky, baterie a sezonní zboží jako svíčky před Dušičkami,“ vypočítává. K dostání jsou samozřejmě i deníky Blesk a Aha.
Sto let a konec?
Dagmar neskrývá, že trafika U Kapličky je její srdeční záležitost. Je už v důchodu, ale nástupci v rodině se prý už nerýsují. „Starám o své staré rodiče a také fenku Míšu, která má také své neduhy. Uvažuji o tom, že bych už mohla skončit,“ přiznává s tím, že ale žádné datum uzavření trafiky ještě nepadlo.
