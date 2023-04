Knihařský příběh Bedřicha Zákosteleckého se začal odvíjet v polovině 60. let minulého století, 12 let před tím, než se rozhodl knihařství naplno věnovat. Učil ve Volyni v jižních Čechách na hudební škole hru na klarinet, ale not pro tento nástroj bylo málo.

Sháněl je od muzikantů, kteří hráli v cirkusu. „Noty byly v dezolátním stavu a tak jsem s nimi roky chodil ke knihaři, aby mi je svázal. Jednou mi řekl: Už jsi tady proseděl tolik hodin, pojď, já ti ukážu, jak se to dělá,“ vzpomínal Zákostelecký. Tahle výzva jej oslovila.

Knihařina zvítězila

Seznámil se s knihaři z Čech i Slovenska a jezdil k nim vždy na několik dní na zkušenou. Zlom nastal v roce 1977. Rozhodl se, že chce dělat knihy a začal shánět knihařské stroje. Souběžně s tím učil v Plzni na konzervatoři, posledních 32 let už se věnuje jen knihaření.

„Měl jsem krámek v Plzni a pak tady v Prešticích. Už na to ale nemám sílu a také nemám, komu bych tohle řemeslo předal, tak končím,“ dodal Zákostelecký. Všechny jeho stroje se přestěhují do Strakonic, kde z nich v knihovně na hradě vznikne nová expozice.

Dárky pro prezidenty

Václavu Havlovi svázal do kůže jeho texty. Ty vydalo nakladatelství Bonaventrura, a na přední desku vyzlatil dva rébusy. Pro Václava Klause a Miloše Zemana vyrobil obrazy z knižních hřbetů. Pro Klause s názvem Nositelé Nobelovy ceny a pro Zemana Osobnosti Plzeňského kraje.

Bedřich Zákostelecký prozradil i co pro něj bylo největší výzvou. „Nejnáročnější pro mě bylo, když jsem dělal přes tisíc knih pro americké nakladatelství. Vázal jsem je do kůže a zlatil. Nejvíce si ale cením toho, že jsem zvládl práci, kterou jsem nikdy před tím nedělal, a nesouvisí s knihařstvím. Šlo o výrobu kožené kazety na golfové míčky,“ dodal knihař.

VIDEO: Knihu Máj od Karla Hynka Máchy svým dílem korunovali i proslulí skláři z Nového Boru.



délka: 01:25.62 Video Video se připravuje ... Máj od Karla Hynka Máchy (1810–1836) dostal výjimečnou podobu, knihu svým dílem korunovali i proslulí skláři z Nového Boru. Rosier