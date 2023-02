Mistr laskavého humoru, herec a dramatik Miroslav Horníček (†84) má na rodném domě v plzeňské Karlově ulici 36 pamětní desku. Dílo z bílého mramoru připomíná obálku knihy. Město slavného rodáka, který by v letošním roce oslavil 105. Narozeniny a od jehož úmrtí uplynulo 20 let, připomene i výstavou na plzeňské radnici.

„Miroslav Horníček byl renomovaný umělec, muž mnoha profesí, zkrátka fenomén. Jeho celoživotní rozsáhlé dílo osobně považuji za mimořádné. Navíc jen málo rodáků hovořilo o rodné Plzni s takovou láskou a úctou jako on, velký plzeňský patriot,“ uvedl primátor Roman Zarzycký.

Vlídná tvář

Deska, pojatá jako obálka knihy, měla podle zadání města obsahovat i Horníčkovu podobiznu. To byla pro autora, klatovského výtvarníka Václava Fialu výzva. Dlouho totiž hledal, jaké charakteristické rysy umělcovy tváře zvolit.

„Žádné vousy, žádný velký nos či odstáté uši, prostě normální vlídná laskavá tvář. A pak jsem si všiml, že ta tvář je ve chvílích soustředění pokaždé trochu skloněná. Horníček hlavu lehce předkláněl a někdy si brýle posunul na čelo, nos se tak dostával do mírného podhledu. Když jsem si to nakreslil, ukázalo se, že je to právě ten výrazový prvek, který zobrazenou tvář charakterizuje," popsal Fiala.

Muž mnoha talentů

Málokterý z plzeňských rodáků měl tolik talentů jako právě Miroslav Horníček. Jako student plzeňské reálky začal navštěvovat ochotnický spolek. V roce 1941 přijal první profesionální angažmá v Městském divadle v Plzni, po druhé světové válce odešel do Prahy, kde působil například v Národním divadle či ve Werichově Divadle ABC.

Byl i úspěšným filmovým hercem. „Mezi jeho nejznámější televizní role patří bezpochyby pan Pécuchet ze seriálu Byli jednou dva písaři, ve filmu zazářil v roli prince Krásného v pohádce Byl jednou jeden král, v roli doktora Fausta ve filmu Kam čert nemůže či ustaraného otce ve filmu Táto, sežeň štěně!,“ vypočetla radní Eliška Bartáková.

Plzeňské stopy

Umělec byl též významným výtvarníkem a literátem. „Největší popularitu mu přinesl pořad plný jeho svébytného humoru Hovory H. Miroslav Horníček je zkrátka nenahraditelný umělec. Měl velký talent a jedinečný smysl a cit pro humor,“ dodala Bartáková.

Slavného rodáka připomene město i výstavou nazvanou Tady jsem se narodil. Tu bude hostit mázhauz plzeňské radnice a připomene zejména Horníčkovy plzeňské stopy. „Na výstavě představíme i dosud velmi málo známé fotografie Miroslava Horníčka, zejména z jeho mládí. Zajímavostí jsou určitě nejen fotografie jeho rodiny a příbuzných, ale i snímky dobové Plzně, které pořídil Horníčkův otec Bedřich, vášnivý fotograf,“ uvedla kurátorka výstavy Květuše Sokolová. Výstava bude k vidění od 20. února do 10. března.

