Smrt Michala P. (†33) a jeho lvů: „Všechno bylo jinak!“ říká očitý svědek zásahu

Veterinář Dominik Gregořík byl přítomen při usmrcení šelem. Blesku také vysvětlil pravděpodobnou příčinu lvího útoku, k němuž došlo v úterý v ranních hodinách ve Zděchově na Vsetínsku. Řekl také, proč se policie rozhodla zvířata utratit.

Má za to, že lev Fufi napadl Michala proto, že lvice Liuwa byla tou dobou v říji. Fufi jej mohl považovat za „konkurenci“. „V této době se není radno k šelmám vůbec přibližovat,“ řekl Gregořík Blesku.

Lev blokoval přístup, lvici jistil šroubovák

„Poté, co lev těžce zranil chovatele, dostal se do prostoru za vstupní dveře do ubikace. Napadal každého, kdo se je pokusil pootevřít. Nebylo možné použít narkotizační střelu a policie musela Fufíka zastřelit,“ vysvětlil Gregořík, který také popsal, jaké motivy vedly může zákona k tomu, že utratili i přítomnou lvici Liuwu.

„Lvice byla sice ve vedlejším prostoru - ten byl ale oddělen jen slabými dveřmi, zajištěnými petlicí se zastrčeným šroubovákem. Vzhledem k pachu krve a vypjaté atmosféře bylo reálné, že i ona zaútočí na lidi. Proto policisté zabili i ji,“ domnívá se Gregořík.

Otec zesnulého Michala řekl, že podle jeho názoru šlo o vraždu. „Naposledy jsem syna viděl večer. Okolo sedmé ráno jsem na kamerách v ubikaci uviděl, jak leží přímo v kleci. Tam nebyl ale ze své vůle. Nevěřím, že by se vystavil takovému riziku. Muselo tam dojít ke kriminálnímu činu,“ pověděl skálopevně přesvědčený otec.

Syna Michala nalezl okolo 7. hodiny ranní a ihned přivolal policii a veterináře. Podle Gregoříka byla klec otevřená a lev se pohyboval před ní, tudíž se k Michalovi nemohl nikdo dostat ani určit, zda je skutečně mrtvý, či nikoliv.

Policisté si povolali na pomoc zásahovou jednotku, která před polednem Fufiho zastřelila a společně s ním také lvici Liuwu, která byla ve vedlejší kleci. Učinili tak i přesto, že je Michalův otec žádal, aby ji ušetřili, jelikož podle něj byla neškodná.

Po usmrcení zvířat vyšlo najevo, že je Michal bohužel již mrtvý. „Lékař na místě konstatoval smrt. Pro objasnění okolností úmrtí bude nařízena soudní pitva,“ oznámila policejní mluvčí Lenka Javorková.

