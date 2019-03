Zoufalé volání o pomoc: Andrea (†47) před vraždou prosila o peníze na internetu

Vražda Andrey (†47) a jejího syna Lukáše (†15), ke které došlo koncem února na žilinském sídlišti Hájik, otřásla celým Slovenskem. Dvojici podle policie zavraždil manžel a otec Miro (48). Podle známých mohla muže do krajní situace dohnat těžká životní situace rodiny, kvůli které Andrea už před několika lety prosila veřejnost o pomoc. Marně...

Andrea 25 let pracovala jako sestra na dětském kardiologickém oddělení, jenže její situace se před několika lety rapidně zhoršila. Bylo jí totiž diagnostikováno psychické onemocnění, se kterým nebyla schopna dál pracovat.

Bývalá sestra tak dostala invalidní důchod a zůstala doma. Psychiatrický pacient byl i její manžel a finanční situace rodiny byla zoufalá. Manželé se s dětmi často stěhovali z města do města, protože neměli peníze na nájem a museli střídat byty. Domov tak postupně našli ve Zlatých Moravcích nebo Topoľčanech.

Andrea se proto v říjnu 2016 s prosbou obrátila na komunitu serveru Ľudia ľuďom. „Prosíme o pomoc! Je mi 44 let, pracovala jsem 25 let jako zdravotní sestra na dětské kardiologii. Jsem vdaná. Mám dvě děti, 12letý syn žije s námi. V práci jsem vyhořela a už se to sypalo,“ napsala zoufalá matka.

Tou dobou byla kvůli onemocnění na neschopence už rok a pět měsíců. Andrea v příspěvku zmínila i manželův zdravotní stav. „Manžel je také psychiatrický pacient. Museli jsme prodat dům pod cenou a už tři roky chodíme po podnájmech,“ sdělila.

Prosba o pomoc byla Andree podle jejích slov nepříjemná. S rodinou byli prý zvyklí pomoc nabízet, ne si o ni říkat. Do kouta je zahnal až zhoršený zdravotní stav a z toho plynoucí ztenčení příjmů. Andrea v roce 2016 veřejnost prosila o finance na splacení dluhu.

Rodičům stačilo tisíc eur (25,6 tisíce korun), další platby by prý už zvládli svépomocí. Nejistota psychickému stavu dvojice určitě také nepomohla. Zoufalým rodičům se na výzvu nikdo neozval, pár od lidí nedostal ani korunu.

„Vždy stáli při sobě. Jako manželé, jako rodina. Můžeme jen hádat, co se stalo, ale jisté je, že byli v tak špatné situaci, že už si nevěděli rady,“ cituje list Plus JEDEN DEŇ nejmenovanou kamarádku Andrey.

Zavražděná žena si podle slovenského listu nesla těžký úděl už od mládí. Matka se o ni prý nestarala a její otec byl alkoholik, který nešel pro ránu daleko. Andrea tak od útlého dětství čelila násilí. S otcem se v dospělosti přes dvacet let neviděla.