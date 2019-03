Vlak usmrtil muže nedaleko Aše. Šlo nejspíš o sebevraždu

Mezi Aší a státní hranicí na Chebsku usmrtil osobní vlak člověka. Vstoupil do kolejí na veřejnosti nepřístupném místě. Doprava na lokální trati do Německa má být obnovena před 17:00. ČTK to řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Nehoda se stala ve 13:45.