V Deštném v Orlických horách zemřel lyžař: Tragédii nezabránila ani helma

Lyžař v Deštném v Orlických horách narazil do sloupu. I když měl helmu, nepřežil.

Večerní lyžování v Deštném v Orlických horách skončilo pro 58letého lyžaře tragicky. Muž při sjíždění sjezdovky narazil do sloupu. Nepomohla mu ani bezpečnostní přilba ani půlhodinová resuscitace a na následky zranění zemřel.

Záchranáři a členové Horské služby zasahovali ve čtvrtek večer v Deštném v Orlických horách. Při večerním lyžování tam 58letý lyžař narazil do sloupu vedle sjezdovky. I když měl muž nasazenou bezpečnostní helmu, utrpěl fatální zranění.

„Při večerním lyžování jsme byli povoláni k velmi vážnému úrazu. Vyjely dvě posádky tady z Deštného z Horské služby, přijela zasahovat záchranná služba a přiletěl vrtulník,“ okomentoval situaci náčelník Horské služby Orlické hory Josef Hepnar pro televizi Prima.

Záchranáři zraněného muže resuscitovali kolem 30 minut, marně. Lyžař střet se sloupem nepřežil. „Osmapadesátiletý muž na červené sjezdovce vyjel mimo trať a narazil do sloupu. Od samého začátku byl ve velmi vážném stavu. Bohužel i přes více než půl hodiny trvající resuscitaci byl zasahující lékař nucen konstatovat úmrtí muže,“ sdělil Primě mluvčí záchranářů Ivo Novák.

„Je potřeba opravdu velmi pečlivě zvažovat, na co mám jako lyžař, a nepouštět se do žádných adrenalinových aktivit, když na to nejsem vybaven,“ upozornil mluvčí.

Tragická nehoda se stala na sjezdovce Marta II. Lyžař podle všeho nezvládl svůj oblouk, vyjel ze sjezdovky a narazil do sloupu s osvětlením. Na hlavě měl v době nehody podle příslušníků horské služby lyžařskou helmu, ani ta mu však nepomohla. Policisté vyšetřují, zda na místě nebyly porušeny bezpečnostní předpisy.