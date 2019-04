Sonička (†12) upadla na tělocviku a zemřela: Šokující rozsudek!

K tragédii došlo 26. dubna 2010. Dvanáctiletá Sonička upadla během tělesné výchovy na gymnáziu ve slovenských Giraltovcích a ještě dopoledne byla převezena do nemocnice v Bardějově. Zvracela, byla ospalá, měla silné bolesti hlavy a trápily ji křeče. Lékaři ji však nechali ležet na lůžku bez povšimnutí. „Až kolem páté odpoledne jí udělali CT. V tu chvíli už nebyl čas na převoz do jiného zařízení. Operovat ji začali v sedm večer,“ popsala slovenskému webu Pluska.sk maminka Katarína (40).

Ještě tu noc její dcera zemřela. Od té doby s manželem Radoslavem (44) bojuje za to, aby lékaři dostali trest. Což se také stalo. Krajský soud v Prešově uznal vinnými dva lékaře – Miroslava Predmerského a Janu Eliášovou. Zrušil sice původní pokutu tisíc eur (25,7 tisíce Kč), ale oběma uložil dvouletý trest odnětí svobody s podmínečným odkladem. Pro muže je odklad tříletý, pro tehdy začínající lékařku dvouletý.

Lékaři u soudu argumentovali tím, že nikdy neexistovala spojitost mezi jejich jednáním a smrtí dívenky. S tím ale soud nesouhlasil. „Ze zákona o zdravotnické péči vyplývá, že poskytovatel je povinen poskytnout zdravotnickou péči korektně. A to nastává teprve ve chvíli, kdy jsou provedeny všechny zdravotnické úkony, které následně správně určí chorobu,“ sdělil předseda senátu Peter Farkaš. A k tomu podle jejich názoru nedošlo. Lékaři prý přitom měli dostatek informací o stavu dívky. Kdyby nepočítali s tím, že dívka prodělala pouze epileptický záchvat, mohli už mnohem dříve udělat CT hlavy i rentgen, který by poškození odhalil.

Trest je podle rodičů zesnulé v pořádku. „Nešlo nám o to, abychom je dostali do basy. Chtěli jsme, aby se to už nikdy žádnému děťátku nestalo. Otázkou však zůstává, zda bude mít rozsudek po tolika letech nějaký společenský účinek,“ nechala se slyšet maminka dívky. „Od začátku nám šlo o to, aby si lékaři uvědomili, že lidský život je jen jeden a je to nejvzácnější, co člověk má a nemohou k němu přistupovat jako k nějaké věci. Otázka je, jestli se nad sebou po smrti naší dcery zamysleli a zda přišli na to, co vůbec způsobili. Pro nás to je obrovská rána, se kterou žijeme každý den,“ doplnili zdrcení rodiče.