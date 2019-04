Za znásilnění školáka v sauně dostal 6 let! Je to nebezpečný pedofil, tvrdí znalci

Hrůzný případ v uplynulých dnech řešil Krajský soud v Plzni. Stanul před ním 57letý Dušan V., který měl podle obžaloby zneužít nezletilého chlapce (14) v sauně v prostorách tachovského bazénu. Kromě toho měl také natáčet patnáctiletou dívku při sexu a masturbovat před sedmdesátiletým mužem. Soud ho za to poslal na šest let do vězení, muž se však na místě proti rozsudku odvolal.

Loni v červnu byl Dušan V. (57) obviněn ze znásilnění 14letého chlapce v sauně plaveckého bazénu v Tachově. „Chlapci nejprve řekl, aby zůstal sedět, nebo že ho zabije. Pak mu sahal na penis a strkal si ho do pusy,“ cituje slova státního zástupce deník Právo.

Mezi další skutky, z nichž Dušana obvinili, patřilo masturbování před téměř 70letým mužem a také natáčení tehdy 15leté dívky, s níž měl v tu dobu poměr, při sexu. Dušan V. jí údajně dával peníze, aby o tom mlčela. Rovněž se prý fotil při líbání s 13letou dívkou, kterou se později snažil osahávat. Muž však veškerá tato tvrzení u soudu popíral. „Jsou to lži od začátku do konce. Jsem absolutně nenásilný člověk. Všechny ženský, co jsem měl, by mohly potvrdit, že jsem nikdy nepoužil násilí. Moje heslo bylo – ukaž občanku, pak uvidíme,“ hájil se podle serveru iDnes.cz.

K sexuálnímu poměru s 15letou dívkou se však přiznal. Udržovali jej spolu prý asi 3 roky. Sex od 15 let je legální, do 18 let se však při něm nesmějí mladiství natáčet ani fotografovat. „Byli jsme milenci. Normálně jsme spolu sexovali, to není nezákonné. Pravda je, že jsem si ji několikrát vyfotil, netušil jsem, že se to nesmí. Vše bylo dobrovolné,“ prohlašoval obžalovaný u soudu.

Podle znaleckých posudků Dušan V. trpí homosexuální pedofilií. „Jeho pobyt na svobodě je nebezpečný s ohledem na vysoké riziko recidivy,“ stojí v jednom z nich podle Práva.

Soud rozhodl, že se muž dopustil výtržnictví, znásilnění, zneužití dítěte pro výrobu pornografie, pohlavního zneužití a ohrožování výchovy mládeže. Původně mu hrozilo až 12 let. Nakonec mu soudce uložil trest 6 let pobytu za mřížemi a ochranné ústavní sexuologické léčení. Dušan se ještě v soudní síni proti rozsudku odvolal, případem se tak nyní bude zabývat Vrchní soud v Praze.