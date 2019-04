Dětský tábor hrůzy? Katarína (28) a Jozef (32) promluvili o zneužívání

„Vytipoval si mě a zmanipuloval starší muž. Vyústilo to do nerovnocenného vztahu a sexuálního zneužívání,“ řekla Katarína deníku SME. Katarína sice muže, který ji měl zneužívat, nejmenovala, na sociálních sítích se ale začalo rychle skloňovat jméno hlavního vedoucího tábora Romana P. Ten jakákoliv obvinění odmítá a vyhrožuje, že se bude bránit soudní cestou.

Katarína není jediná, kdo se rozhodl bolestnou minulost popsat médiím. Její výpověď dodala odvahu 32letému muži, který na tábor jezdil v letech 1998 až 2004 a poskytl týdeníku Šarm rozhovor, kde se vrací k pochybným praktikám vedoucích tábora. Třicátník, který svou identitu skryl pod falešné jméno Jozef, se v ChaChaLandu stejně jako Katarína setkal se sexuálním obtěžováním.

„Každý o tom věděl a může tvrdit, kdo chce, co chce. Bylo to tiché tajemství. Skutečně se to dělo,“ řekl s odstupem Jozef. Jeden z vedoucích tábora si prý na každém turnusu tábora vybral skupinku tří až čtyř „koní“, zhruba 12letých děvčat, kterými se obklopoval a dopřával jim různá privilegia. Nezletilé dívky například nemusely dodržovat večerku.

Sexuální obtěžování v táboře podle něj netrpěly jen dívky. Samotného Jozefa si vyhlédl tehdejší kolega Romana P., kterého Jozef nechce jmenovat. „Oblíbil si mě tento pán. Tehdy jsem to bral normálně, že mě vnímá jako kamaráda. Měl jsem podezření, že je jinak orientovaný, ale neřešil jsem to. Jednoho dne jsme spolu v táboře šli do lesa, kde se mě jako 11letého nebo 12letého zeptal, jestli vím, co je sex a jestli už jsem ho měl,“ popsal Jozef.

Vedoucí se pak podle Jozefa opřel o strom a stáhl si kalhoty. Dítěti měl nabídnout, že se ho může dotýkat, aby zjistil, jaké to je a aby byl připravený na dospělost. „Já jsem se začal smát. Někdo nás vyrušil a on si natáhl kalhoty,“ sdělil Jozef.

Tímto incidentem zájem dospělého o dítě neskončil. Jednoho večera Jozefa vedoucí pozval k sobě na pokoj, kde ho opil broskvovou vodkou. „Broskvovou vodku dodnes nesnáším. Na pokoji mě opil až do bezvědomí, musel přijít jeho kolega z televize, který na obrazovce vystupuje dodnes. Společně mě odnesli na můj pokoj. Nevím, co by se stalo, kdybych se tolik neopil,“ zavzpomínal muž, který má dnes vlastní rodinu.

Úchylný vedoucí k sobě Jozefa zval i na sprchování. „On se na mě při tom díval, ale já jsem to neřešil a nestyděl se. Přišlo mi, že se na mě dívá kamarád, který mi říkal, ať si pořádně umyju svůj pohlavní orgán,“ dodal Jozef s tím, že ho dospělý nezřídka osahával na stehnech.

Vedoucí prý s nezletilými, většinou děvčaty, za zavřenými dveřmi pokojů pil alkohol často. Kromě tábora organizátoři pořádali i oslavy Silvestra, kam zvali své oblíbence. Jozef se tak na této „VIP“ akci setkal s již zmiňovanou Katarínou. „Bylo tam hodně opilých mladých děvčat. Jednou jsem vešel do místnosti, kde byl jeden z vedoucích se dvěma děvčaty. Byl jen v trenýrkách a ty holky seděly vedle něj na posteli. Na stole byl alkohol. Vedoucí mě vyhodil a zamkl dveře,“ pověděl Jozef Šarmu.

O svých zážitcích prý Jozef neřekl rodičům, protože si tehdy neuvědomoval, že se děje něco špatného. „Bral jsem to jako dětskou hru. Mně se nic hrozného nestalo, proto jsem mlčel,“ vysvětil. Jozef si tak problém uvědomil až zpětně. Kdyby prý dnes na ulici potkal muže, který ho osahával a svlékal se před ním, jednu by mu bez rozmýšlení vrazil.

O praktiky vedoucích z tábora ChaChaLand se po zveřejnění Kataríniny výpovědi zajímá slovenské vrchní státní zastupitelství, které v případu zahájilo trestní stíhání pro trestný čin sexuálního zneužívání. Roman P. od roku 2012 pracuje v RTVS.