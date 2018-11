V 11 letech musel mít sex se svou macechou. Otec tak chtěl zabránit, aby byl jeho syn homosexuál

Šestatřicetiletý Daniel Dowling z britského města Bracknell odhalil, že jej v 11 letech jeho vlastní otec zneužíval. Nutil jej sledovat porno a také souložit s nevlastní matkou. Pověděl, že se stále potýká s následky, které v něm jejich počínání zanechalo, a dodnes jej děsí zápach parfému nevlastní matky.

Zneužívání prý začalo, když jednou hráli deskové hry, které skončily tak, že nevlastní matka Annete Breakspear zůstala úplně nahá. Později se stalo, že ležela nahá na posteli s pouty na rukou. Otec jej přinutil, aby jí šel dát pusu na dobrou noc. Pak se k nim sám připojil a společně pak měli pohlavní styk.

Afghánský žadatel o azyl znásilnil chlapce (4) na záchodě uprchlického centra v Německu

„Instruovala mě, co mám dělat. Když občas otec nebyl doma, řekla, ať s ní jdu do jejího pokoje, kde jsme se potom mazlili a nakonec souložili,“ pověděl Daniel pro nedělník The Sunday Mirror.

Zneužívání skončilo teprve tehdy, když se Richard Dowling se svou přítelkyní rozešel a se synem se odstěhoval do jiné části země. Tam prý ale byl Daniel jako teenager zneužit jiným pedofilem. Jeho zatkla policie a našla u něho v domě chlapcovy fotky. Přestože se chlapec vyzpovídal psychologovi, k zatčení jeho otce a nevlastní matky tehdy nedošlo.

Teprve téměř 20 let poté se rozhodl vymoci pro sebe spravedlnost. Tajně nahrál otce při telefonním rozhovoru, kde se muž ke zneužití přiznal. Materiál předal policii, která Richarda (62) zatkla. Ten zprvu tvrdil, že tak jednal, protože trpěl nezjištěnými depresemi. Potom říkal, že jej ovlinila partnerka Anette (62), která prý trpěla rozdvojenou osobností.

Měl hlídat, ale chlapce (2) zavřel do pračky! Videem se chlubil na internetu

Nakonec se přiznal, že svého syna zneužíval proto, aby se z chlapce nestal homosexuál, ale vydal se po správné cestě. Richard byl za svůj čin odsouzen k 5 letům vězení a Anette k osmi. „Škoda, kterou mu způsobili, je nevyčíslitelná. Zneužili jeho důvěru extrémním způsobem,“ pověděl soudce.