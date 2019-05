Býk

Nadřízený je doslova nadšen z výkonů, které podáváte, a uvažuje o bližší spolupráci s vámi. Vše, co řeknete, do puntíku splníte. To je na všem nejpřitažlivější. Už se nebojíte stát v pozadí. Je moc příjemné slyšet, když na vás pěje vedoucí samou chválu.