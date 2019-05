Případ utýraného Marečka (†3) míří do Sněmovny! Lidé chtějí přísnější tresty pro násilníky

Případ Marečka (†3) musel za srdce chytit každého, kdo se o něm doslechl. Malého chlapečka měl v Lounech k smrti utýrat přítel jeho matky. Na tento popud následně do ulic vyrazily tisíce lidí, aby prosadily co nejvyšší možný trest pro pachatele činu. U toho to ale neskončilo. Petici proti násilí podepsalo více než šestnáct tisíc lidí a organizátoři protestů mají velké plány.

Nezapomněli na něj. Na Marečka (†3), kterého měl na začátku tohoto roku v Lounech utýrat jeho otčím (21), lidé myslí dodnes a jeho osud mnohým nedá spát. Důkazem toho byly i pochody proti násilí, které se mimo Louny konaly také v Praze nebo Libochovicích. Celkově se do této akce, kterou vyvolala smrt malého chlapce, zapojilo po celé republice několik tisíc protestujících.

Petice míří vysoko

Pochody ale nejsou vším. Organizátoři akcí se totiž nechali slyšet, že jejich hlavním cílem je podobné akce pořádat dále a pomoci má i úspěšná petice proti násilí, pod kterou se během pár měsíců podepsalo 16 332 lidí. Nyní poputuje na státní zastupitelství, k ministrům, ombudsmanovi, poslancům a senátorům. „Naším cílem je, aby se podobné případy už neopakovaly. Tresty musí být přísnější a lidé se nesmí bát oznámit násilí,“ vysvětlila Deníku jedna z organizátorek protestů Petra Čermáková. Jejím cílem by mimo jiné měla být třeba i výstavba společného pomníčku pro všechny oběti násilí. Důležité jsou prý i osvětové akce, které jsou rovněž na programu. Příští rok by navíc měly znovu probíhat pochody proti násilí.

Sazby nevyhovují

V současné době je trestní řád nastaven tak, že za týrání dětí může pachatel jít do vězení na dobu jednoho až pěti let. Až 8 let pak dostane člověk, který se dopustil zvláště závažného týrání. To se může vztahovat na dobu trvání činu nebo také na tom, zda nemá dítě trvalé následky. Dvanáct let za mřížemi pak stráví ten, kdo dítě zabije. Vzhledem k závažnosti týrání se ovšem tresty nezdají být příliš vysoké a to by se mělo podle organizátorů změnit. Pomoci by měla diskuze v Poslanecké sněmovně.

Otčímovi hrozí i výjimečný trest

Úplně jinak je na tom ale otčím, který měl Marečka zabít. Josef K. je totiž obviněn z vraždy a hrozí mu tak odnětí svobody na 15 až 20 let. Ve hře je dokonce i výjimečný trest. A právě ten požadovali organizátoři a organizátorky protestů.