Bestiální sériový vrah si připsal další oběť: Z jezera vytáhli tělo dítěte!

Už pátou oběť si připsal kyperský sériový vrah, který na ostrově bez povšimnutí řádil několik let. Policisté z jezera vytáhli kufr, patrně s tělíčkem dítěte. Pětatřicetiletý voják z povolání se k vraždám přiznal. Na svědomí má mít celkem sedm obětí, policisté ale zatím nalezli jen pět těl.

Kufr vytáhli potápěči z jezera na západ od hlavního města Nikósie týden poté, co ve stejném jezeře objevili jiný kufr s rozřezanou ženou. Panují obavy, že nově nalezené ostatky patří dítěti. „Našli jsme rozřezané tělo. Nelze jej identifikovat a museli jsme je odvézt do márnice pro další vyšetřování,“ uvedl k nálezu policejní úředník.



K vraždám se přiznal pětatřicetiletý armádní kapitán, který byl koncem dubna vzat do vazby. Na svědomí má mít pět dospělých žen a dvě nezletilé dcery dvou z nich. Podle kyperské tiskové agentury policie věří, že v kufru bylo tělo jedné z mrtvých dívek. Má se za to, že čtyři ze zavražděných pocházely z Filipín, včetně matky a její šestileté dcery. Dalšími oběťmi by měly být matka s osmiletou dcerou z Rumunska a žena z Nepálu.

Policie oznámila, že získala dvě sepsaná přiznání od podezřelého, který se seznámil se ženami přes internet. Většinou pracovaly jako hospodyně a zmizely mezi zářím 2016 a srpnem 2018. Pachatel vypověděl, že těla tří ze svých obětí dal do kufrů a hodil do jezera na místě zaplaveného dolu. Pozůstatky jedné z obětí byly nalezeny poblíž v zaplavené šachtě.

Kyperská policie kvůli hrůznému případu sklidila ostrou kritiku veřejnosti. Bojovníci za práva přistěhovalců na Kypru obviňovali policii, že nekonala, když dostala informaci o zmizení cizinek. Policie sdělila, že provede audit případných pochybení při vyšetřování tohoto zřejmě prvního případu sériových vražd na Kypru.

Sériový vrah sestřelil ministra: Mezi oběťmi byly i malé holčičky

V pátek pak kyperský prezident Nikos Anastasiadis odvolal šéfa kyperské policie Zachariase Chrisostomua se zdůvodněním, že hlava jakékoliv organizace musí nést zodpovědnost za jednání svých podřízených. „Očividná nedbalost či selhání policistů při vedení vyšetřování zřejmě přispěla k odporným zločinům, které otřásly kyperskou veřejností,“ uvedl nejvyšší představitel tohoto malého ostrovního státu. Den předtím rezignoval na svůj post také ministr spravedlnosti Ionas Nicolaou.