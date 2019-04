Urna utýraného Marečka (†3) zmizela z pohřebního ústavu! Nevím, kde zapálit svíčku, pláče babička

„Se smrtí vnuka se nemohu smířit. A nyní nevím, ani kam můžeme zajít se synem zapálit svíčku. Neviděli jsme ho od listopadu. Simona nám nechtěla říct, kde v Lounech bydlí. V posledních dnech má i hluchý telefon. Ráda bych vnuka alespoň důstojně pohřbila,“ zoufá si babička z otcovy strany Libuše (40) z Chomutova. Vnuka chtěla nechat pohřbít tam.

Mámu bych zašlapala do betonu, zuří rozzlobená babička utýraného Marečka (†3) z Loun

Za nebohého chlapečka v sobotu proběhl na šesti místech Česka pietní pochod se vzkazem Stop týrání dětí. Většinou matky s dětmi, kterým osud chlapečka není lhostejný. Skonal po brutálním trýznění 16. února. Z jeho vraždy byl obviněn otčím Josef K. (20), který žil s jeho matkou Simonou (19). Do Loun, na Mírové náměstí, přišlo zhruba dvě stě lidí. „Na to, že se to stalo v Lounech, je to docela málo,“ netajila zklamání pořadatelka lounské akce Lucie Veselá (23). Z náměstí se lidé vydali na pietní pochod s transparenty Stop týrání dětí a vzkazem „Nemlčte k týrání dětí,“ k domu, kde k tragédii došlo.

Daniela Brtníková, ředitelka Klokánku v Teplicích a Ústí nad Labem zapálila za Marečka svíčku a požádala přítomné o minutu ticha za nebohého chlapce. Vyzvala, aby lidé, kteří o týrání dítěte vědí, nejčastěji jsou to sousedé, lidé z blízkého okolí, aby vše oznámili. „U Marečka se to nestihlo. Je, bohužel, první letošní obětí týrání dětí,“ řekla s tím, že trýzněných dětí v Česku přibývá. Utýraného Marečka (†3) zpopelnili bez obřadu: Nemá ani hrob! O urnu se budu soudit, vzkazuje babička

„Situace se nesmí opakovat. Chceme vzkázat všem lidem, kteří ve svém okolí vnímají ohrožené dítě, aby se nebáli na tuto situaci poukázat,“ uvedli organizátoři z Fondu ohrožených dětí.

V případě zjištění týrání dítěte lze skutečnost oznámit na bezplatnou policejní linku 158, nebo sociálnímu odboru příslušného města, či Fondu ohrožených dětí.