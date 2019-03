Mámu bych zašlapala do betonu, zuří rozzlobená babička utýraného Marečka (†3) z Loun

O zprávě, že je Simona T. (19) znovu těhotná, informoval server Expres.cz, který se dostal k soukromým zprávám dotyčné. Spekulace Blesku záhy potvrdil nejmenovaný zdroj. Redakci se však podařilo získat i exkluzivní vyjádření paní L., která je babičkou utýraného Marečka a matkou jeho biologického otce.

„Jestli je znova těhotná, tak bych byla jedině pro to, aby jí to dítě z fleku sebrali, až ho porodí. Protože to miminko dopadne stejně jako Mareček,“ řekla Blesku žena, která se o údajném těhotenství dozvěděla z facebooku. Se svojí téměř snachou prý v kontaktu není. A možná, že je to dobře.

„No, ona může být jedině ráda, že s ní v kontaktu nejsem, protože já kdybych měla sebemenší tušení, kde se ona nachází, tak vám říkám, že do toho kriminálu by nešla ona, ale šla bych já. Protože já bych ji zašlapala do betonu za to, co udělala mému vnukovi,“ rozčílila se paní L.

Zvrat v případu utýraného Marečka (†3): Matka je znovu těhotná?!

Nejdříve esemesky a pak šok

Biologická babička malého Marka se spolu se svým synem z události stále jen těžko vzpamatovávají. Nemohou uvěřit tomu, co se stalo. Tvrdí, že Simona ještě v předvečer tragédie komunikovala. „Neboj se, malej je v pořádku, roste jako z vody,“ napsala Simona paní L. v pátek 15. února. O den později už policisté případ šetřili.

Matka podle svých vlastních slov o týrání věděla. Pokrevní táta Marečka ze všeho zůstal v šoku. „Jeho biologický otec žije se mnou ve společné domácnosti od té doby, co se to stalo, protože se psychicky zhroutil,“ přiznala žena.

Šok po Výměně manželek: Psychické týrání a noční můry!

Na sociálce budou padat hlavy

Od smrti nebohého dítěte Simona T. přestala komunikovat se světem. Podle informací serveru Expres by měla v současné době přebývat u kamarádky. Paní L. Blesku řekla, že má nedostupný telefon. Babičce tak nezbývá nic jiného, než si svoji zlost schovat až na soud s přítelem matky Josefem K. (20), který měl být hlavním viníkem smrti.

„Pifku“ má ale paní i na Správu sociálního zabezpečení. „Až bude teď probíhat soud, co se týče úmrtí malého Marečka, tak jsem prostě přísahala na památku malého, že na sociálce v Lounech budou padat hlavy,“ svěřila Blesku paní L. s tím, že podle ní měli pracovníci úřadu nad rodinou soudní dohled. „Oni se na to s prominutím vys*ali,“ nebrala si servítky babička.

Vše mohlo být jinak

Jak paní L. uvedla, s Marečkem mohlo být vše jiné. Babička tvrdí, že chlapce měla se svým přítelem v péči už před dvěma lety. Simona se o něj prý špatně starala. „Ten malej měl opruzeniny až do krve. Nevěděl, co to je vana,“ znovu se v rozhovoru pro Blesk rozčílila paní L. Nakonec ale vše skončilo fiaskem.

„Ve finále jsme toho kluka museli vrátit zpátky s tím, že Simona nastupuje do nějakýho ústavu, kde ji měli naučit, jak se o to dítě starat. Ano. Vyšlapovala, protože nad sebou měla dohled,“ řekla babička. Vše se ale prý vrátilo do stejných kolejí. Simona údajně střídala partnery jako ponožky a stejně tak i místo svého bydliště. Biologická rodina chlapečka o něm definitivně ztratila přehled.