Zvrat v případu utýraného Marečka (†3): Matka je znovu těhotná?!

Marečka (†3) potkal patrně ten nejhorší osud, jaký může malé dítě zažít. Nemilovaný a denně bitý přítelem jeho matky zemřel za strašných bolestí z četných poranění, popálenin a modřin. Policie na vše přišla v sobotu 16. února, kdy údajného pachatele Josefa K. (20) rovnou zadržela a poslala do vazby. Matka Simona ale obviněná nebyla. Na Facebooku se do ní rázem obuly tisíce lidí, naštvaných z toho, jak strašní rodiče můžou někteří lidé být.

„A to si říkáš matka? A ještě ho na Valentýna vezmete zmlácenýho na hřiště, místo do nemocnice. Lžete, že spadl a že si to dělá sám, že se škrábe a trhá si vlasy,“ napsal tehdy na facebookový účet Simony Radek. Názor všech byl jednoznačný. Takový člověk by dítě prostě mít neměl. Ale chyba lávky. Podle serveru Expres.cz je Simona T. totiž znovu v jiném stavu.

Informaci o údajném těhotenství se podařilo ověřit i Blesku díky vyjádření jednoho z přátel pranýřované matky. Muž, který si nepřál být jmenován, tuto zprávu potvrdil. Řekl, že je Simona doopravdy těhotná a doplnil, že by otcem měl být policií zadržovaný Josef K.

Podle serveru Expres se ženě navíc údajně po tyranovi stýská. „Chybí mi malej, ale i Pepa, je to můj přítel. Já to všechno pos*ala,“ citoval web zprávu, kterou měla Simona poslat své kamarádce.

Smutnou smrt Marečka nyní šetří policie. Za chlapečka se v uplynulém měsíci držely na mnoha místech České republiky piety, podepisovaly se petice, aby jeho matka i její přítel dostali co nejvyšší trest. To mu ale život nevrátí. Lidem tak nyní nezbývá nic jiného, než se modlit, aby další dítě Simony T. nepotkal podobně krutý osud.