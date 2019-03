Utýraný Mareček (†2) by oslavil třetí narozeniny: Lidé si ho připomenou na pochodech

Příběh utýraného Marečka (†2) z Loun otřásl celým Českem. Chlapec zemřel 16. února a podle řady svědectví dlouhodobě snášel ze strany matčina přítele Josefa (21) nelidské zacházení. Příběh budí silné emoce i téměř měsíc po tragické události, lidé plánují demonstrace, podepisují petice žádající co nejpřísnější trest pro agresora i matku Simonu. O víkendu za něj řada z nich zapálila smuteční svíčku, protože chlapeček by v neděli oslavil třetí narozeniny…

Tragická smrt téměř tříletého Marečka z Loun stále nepřebolela. Utýraný chlapeček část svého života protrpěl – podle svědectví babičky a sousedů měl často modřiny a strupy. Samotná Marečkova matka Blesku přiznala, že přítel Josef jejího synka bil. „Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko,“ sdělila.

Na hlavu Simony i Josefa se okamžitě snesl hněv veřejnosti. Lidem nejde na rozum, jak je možné, že Simona svému příteli v týrání chlapce nezabránila. „Už mi dejte všichni pokoj, už toho mám vážně dost. Já mu nic neudělala, já ho milovala. Dala bych mu první poslední,“ napsala matka týden po tragédii na sociální síť.

„Vím, že mi nikdo nevěří. Není to moje vina. Nedokázala jsem ho ubránit, on nás týral!“ dodala s tím, že Josef byl v době posledního útoku na Marečka pod vlivem drog.

Její obhajoba ale uživatele sociálních sítí rozhodně neukonejšila. Mezi lidmi koluje petice, jejíž organizátoři žádají pro Josefa i Simonu nejvyšší možné tresty. V Praze, Ostravě, Lounech, Českých Budějovicích a Uherském Hradišti se v sobotu 30. března uskuteční pochody „za lepší práva pro děti a zastavení jejich týrání“.

Organizátoři chtějí tímto způsobem posbírat víc podpisů pod petici a uctít Marečkovu památku. „Aby se už nikdy neopakovalo to, co se stalo Marečkovi, a aby k sobě lidé nebyli lhostejní,“ píší. Mareček by v neděli oslavil třetí narozeniny a při té příležitosti za něj lidé zapalovali svíčky.

Policisté 21letého Josefa obvinili z těžkého ublížení na zdraví a z týrání osoby žijící ve společném obydlí. Na soud čeká obviněný muž ve vazbě.